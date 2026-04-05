«زي ابني» .. حسام غالي: تأثرت برحيل رمضان صبحي عن الأهلي 3 أيام كاملة

كشف حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، عن أكثر لاعب تأثر برحيله من الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال حسام غالي، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "أون سبورت ماكس": "رمضان صبحي من أكثر اللاعبين الذين تأثرت برحيلهم عن النادي الأهلي".

وأضاف: "علاقتي برمضان صبحي قوية جدًا، وأتواصل معه بشكل مستمر"، متابعًا: "حالتي المزاجية تأثرت لمدة 3 أيام بعد رحيله عن النادي الأهلي".

وتابع: "كنت متواجدًا وقتها في نادي الجونة، وقضيت 3 أيام متأثرًا نفسيًا بسبب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي".

وواصل: "أعتبر رمضان صبحي مثل ابني، ومنذ تصعيده للفريق الأول كان يتواجد معي في الغرفة خلال المعسكرات".