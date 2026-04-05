قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استثمارات وفرص واعدة في «جبل الجلالة» .. إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح

وفاء نور الدين

تتجه مصر بخطوات واسعة نحو مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. 

ومن المشروعات الجديدة استغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية في إقامة مشروعات للطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلال المنطقة واستخدام الجبل في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، نظرًا لما تتميز به منطقة الجلالة من سرعات رياح نشطة إلى قوية، حيث تُعد منطقة واعدة لمشروعات طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية، التي تتراوح بين 1280 و1800 متر، والتي تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى 6 درجات. وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، حيث تم الوقوف ميدانيًا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية، وكذلك سبل تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة، في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واختصار سنوات التنفيذ، والإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تستهدف إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتنويع مزيج الطاقة. علمًا بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.

وتأتي الزيارة الميدانية لمنطقة جبل الجلالة انطلاقًا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتأكيدًا على ما تحظى به الطاقة الكهربائية من اهتمام كبير كأساس لخطة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل عدم استقرار الأوضاع الإقليمية. كما تتمتع مصر بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب ما شهدته من تعديلات تشريعية وتطوير للبنية التحتية لتسهيل الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.

الطاقة المتجددة طاقة الرباح جبل الجلالة الكهرباء وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ترشيحاتنا

فيلم برشامة

إيرادات الأفلام.. هشام ماجد يصدم الجميع ومحمد سعد في القاع

خالد الصاوي

خالد الصاوي يشارك جمهوره فيديو طريفا مع النسناس

عائشة بن أحمد

شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد