استثمارات وفرص واعدة في «جبل الجلالة» .. إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح

تتجه مصر بخطوات واسعة نحو مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومن المشروعات الجديدة استغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية في إقامة مشروعات للطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلال المنطقة واستخدام الجبل في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، نظرًا لما تتميز به منطقة الجلالة من سرعات رياح نشطة إلى قوية، حيث تُعد منطقة واعدة لمشروعات طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية، التي تتراوح بين 1280 و1800 متر، والتي تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى 6 درجات. وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، حيث تم الوقوف ميدانيًا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية، وكذلك سبل تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة، في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واختصار سنوات التنفيذ، والإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تستهدف إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتنويع مزيج الطاقة. علمًا بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.

وتأتي الزيارة الميدانية لمنطقة جبل الجلالة انطلاقًا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتأكيدًا على ما تحظى به الطاقة الكهربائية من اهتمام كبير كأساس لخطة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل عدم استقرار الأوضاع الإقليمية. كما تتمتع مصر بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب ما شهدته من تعديلات تشريعية وتطوير للبنية التحتية لتسهيل الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.