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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة جانيت طفلة مدينة نصر

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة جانيت طفلة مدينة نصر لجلسة 1 يونيو، وإيداع المتهم في قضية جانيت طفلة مدينة نصر مستشفى الأمراض العقلية لمدة 3 أسابيع.

تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر

وطالب دفاع المتهم بتفريغ كاميرات أحد المحلات بمحيط الواقعة، والكشف على نسبة إدراك المتهم وتفريغ الكاميرات الخاصة بالعقار في مسكن المتهم والمجني عليها والكاميرات المحيطة بالحديقة محل الجريمة، وذلك من خلال المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.

كما طلب الدفاع تفريغ الكاميرات تحت إشراف النيابة العامة، وتفريغ الكاميرات بمحل عمل المتهم يوم وقوع الحادث من الساعة 6 حتى الساعة 8 مساءً، لأنه كان موجودا من 8 لـ 8.15 مساء في المكان، وسماع أقوال مدير المطعم الذي يعمل به المتهم والعاملين معه والسؤال عن وقت خروجه من العمل. 

ووصلت أسرة طفلة مدينة نصر “جانيت” إلى محكمة جنايات مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم باغتصاب وقتل ابنتهم، وذلك لاتهامه بخطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته على ما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

مدينة نصر مجمع محاكم التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة مستشفى الامراض العقلية التجمع الخامس

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