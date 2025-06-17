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إيران تعلن استهداف القاعدة التي انطلق منها القصف على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن استهداف القاعدة التي انطلق منها القصف على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون

صواريخ ايران
صواريخ ايران
أخبار العالم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن العميد علي محمد نائيني، أنه تم استهداف القاعدة العسكرية التي انطلقت منها "العملية العدائية ضد مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران"، ضمن موجة التصعيد التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" التي تستخدم فيها صواريخ وطائرات مسيّرة، وتستمر حتى الفجر 

وجاء هذا الإعلان عقب إعلان التلفزيون الإيراني الرسمي عن غارة إسرائيلية استهدفت مجمع هيئة الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة، أسفرت عن وقوع جرحى وقتلى، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا"، إضافة إلى انقطاع البث في قناتي "أولى" و"خبر" 

وبدوره، وصف الحرس الثوري القاعدة المستهدفة بأنها "منصة العدوان"، مشدداً على أن الرد "المدمّر" جاء ردًا مباشراً على الاعتداء الإسرائيلي.

وفي تفاصيل موجة "الوعد الصادق 3"، أوضح العميد نائيني أن العملية "مركبة تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة"، وأنها هدفت "تعزيز الردع العسكري ضد الهجمات الإسرائيلية"، موضحاً أن "قوات الحرس الثوري شنت خلال 72 ساعة الماضية 545 عملية باستخدام الطائرات المسيرة فقط" 
 

وأضاف أن الحملة ستستمر بوتيرة مرتفعة لأن إيران لن تسمح للعدو "بلحظة سلام أو استقرار".

وتأتي هذه الخطوة في سياق تبادل شديد التصعيد بين إسرائيل وإيران، الذي شهد استهدافًا إسرائيليًا لمواقع داخل طهران بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهاجمت إيران قواعد إسرائيلية مشتركة بالصواريخ والمسيرات 

وشهدت المواجهة موجات متكررة من العمليات الهجومية والتصدي للردود، ما يعكس إرادة طهران في تكثيف ضرباتها دفاعًا عن مصالحها وتعزيز الردع الإقليمي.

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