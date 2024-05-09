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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

صور أرشيفية
صور أرشيفية

في خطوة إستراتيجية هامة، قرر مسؤولو نادي بيراميدز فتح ملف تجديد تعاقد النجم رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المصادر داخل النادي على إمكانية رفع قيمة العقد لتصبح الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

التحديات والآمال في تجديد العقد

تعمل إدارة بيراميدز على تخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد رمضان صبحي، بهدف تثبيت النجم في صفوف الفريق السماوي. ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام عدة أندية أخرى بضم اللاعب، ما يجعل التجديد أمرًا استراتيجيًا بالنسبة لبيراميدز.

احتمالية انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

لا تزال هناك تكهنات بشأن انتقال رمضان صبحي إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرتبط اسم اللاعب بقوة بالانضمام إلى الفريق الأبيض في حال رفع القيد عنه.

التحفيزات المالية ودوري أبطال أفريقيا

من جانبه، تقدمت إدارة بيراميدز بعروض مالية كبيرة للاعبي الفريق، على أمل تحفيزهم لتحقيق أداء مميز خلال المباريات القادمة. ومن بين الأهداف المرسومة، الوصول إلى مركز يضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

استراتيجية المدرب لتحقيق الأهداف

عقد المدير الفني كرانسلاف يورتشيتش جلسات مكثفة مع اللاعبين، حيث أكد على ضرورة التركيز والاستمرار في تحقيق الانتصارات. وأشار يورتشيتش إلى أهمية استغلال تذبذب مستوى الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لصالح بيراميدز في مساره نحو اللقب الغالي.

الاستعدادات لمرحلة الإيقافات والتجديدات

أكد كرانسلاف يورتشيتش أنه لن يتردد في استبعاد أي لاعب لا يلتزم بتعليماته بشكل كامل، مشيرًا إلى وجود بدائل قوية في جميع المراكز. وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات لمرحلة التجديدات ومواجهات الفرق القوية في المسابقات المحلية.

استراتيجية التصدر في الترتيب الدوري

يسعى بيراميدز إلى تحقيق التفوق في ترتيب الدوري المصري، مستغلاً الفجوات في أداء الفرق المنافسة. وتمثل تحديات الموسم الجديد فرصة للفريق السماوي لتحقيق البطولات وإثبات جدارته على المستوى المحلي والإفريقي.

إن التجديد لعقد رمضان صبحي يشكل خطوة استراتيجية حاسمة لنادي بيراميدز في ضمان استمرارية الأداء المميز والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

بيراميدز رمضان صبحي النادى الأغلى تاريخ الكرة المصرية

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