قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة
الحكومة تناقش تحديات الأسعار وتأمين السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة
«شعارات جوفاء».. المعارضة الإسرائيلية تهاجم عقيدة نتنياهو الأمنية قبل الانتخابات
سعر الدولار في البنوك الان
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة
أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-10-2026 والقنوات الناقلة
الحمل بعد الأربعين.. منى زكي تروي معاناتها: مرض مناعي سبب فقداني 7 أجنه منهم تجارب بالتلقيح الصناعي
يلتهم أكشاك وبضائع.. حريق بسوق البداري في أسيوط
سعر الذهب في الصاغة الآن
ثقافة التجارة الإلكترونية.. ماذا تفعل إذا وصل طلب الدليفري غير مطابق؟
وزير الطاقة الأمريكي يفجر مفاجآت عن إيران والنفط الروسي.. ماذا يخطط ترامب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يلتهم أكشاك وبضائع.. حريق بسوق البداري في أسيوط

السيطرة على حريق بسوق مركز البداري في أسيوط دون خسائر بشرية
السيطرة على حريق بسوق مركز البداري في أسيوط دون خسائر بشرية
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية والإطفاء من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الاثنين في سوق مركز البداري بمحافظة أسيوط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

مدير أمن أسيوط يتلقى إخطاراً بالحريق 

وتلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الرائد حسين الشريف نائب مأمور مركز شرطة البداري، باندلاع النيران في أكشاك داخل سوق البداري وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإطفاء و الإسعاف و ضباط الشرطة إلى موقع الحادث.

خسائر داخل الأكشاك 

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن خسائر مادية تمثلت في تلف ثلاجات وأجهزة كهربائية داخل كشك راضي عزيز  المواد الغذائية، وإتلاف بضائع كشك علاء خليفة  الخضروات والفواكه، بينما لم تُسجل أي خسائر بشرية. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية والإطفاء حريق السيطرة على حريق سوق مركز البداري أسيوط إصابات خسائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

داليا إبراهيم

داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته

أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حصول الحوثيين على ملياري دولار لحماية السفن في باب المندب

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

نتنياهو

تحقيق أمريكي يفجر مفاجأة: إسرائيل سهّلت تحويل ملياري دولار من قطر إلى غزة بعلم نتنياهو

أمريكا

قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

ترشيحاتنا

نقابة المهندسين تكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد

وفاء لمن صنعوا النصر.. نقابة المهندسين تكرّم أبطال أكتوبر وتستعيد حكايات العبور

وفاة كاهن إثر سقوط صليب ضخم عليه

مأساة على الهواء مباشرة.. صليب ضخم ينهي حياة كاهن أثناء إقامة القداس بالإكوادور

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا حول التاريخ القبطي والتراث الأثري

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد