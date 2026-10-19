يلتهم أكشاك وبضائع.. حريق بسوق البداري في أسيوط

تمكنت قوات الحماية والإطفاء من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الاثنين في سوق مركز البداري بمحافظة أسيوط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

مدير أمن أسيوط يتلقى إخطاراً بالحريق

وتلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الرائد حسين الشريف نائب مأمور مركز شرطة البداري، باندلاع النيران في أكشاك داخل سوق البداري وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإطفاء و الإسعاف و ضباط الشرطة إلى موقع الحادث.

خسائر داخل الأكشاك

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن خسائر مادية تمثلت في تلف ثلاجات وأجهزة كهربائية داخل كشك راضي عزيز المواد الغذائية، وإتلاف بضائع كشك علاء خليفة الخضروات والفواكه، بينما لم تُسجل أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.