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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام للعاملين بمديرية الزراعة

فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام للعاملين بمديرية الزراعة بأسيوط
فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام للعاملين بمديرية الزراعة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير الخدمات الطبية والوقائية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات، وتعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل الوزارة، تابعت فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية التي استضافتها المديرية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط، بقيادة الدكتور محمد جمال، وكيل الوزارة، لتقديم الفحوصات والخدمات الطبية للعاملين بالقطاع الزراعي.

وقال إن القافلة تضمنت إجراء عدد من الفحوصات الطبية، شملت قياس نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وفحوصات الاعتلال الكلوي، إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا والثدي، بما يدعم فرص اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة ويساعد على سرعة التعامل معها طبيًا، وقد شهدت الفعاليات إقبالًا وترحيبًا من العاملين بالمديرية.

وأضاف المحافظ أن تنظيم القافلة جرى من خلال التنسيق بين أماني محمود معوض، مدير إدارة خدمة المواطنين والعلاقات العامة بمديرية الزراعة، وأحمد الريفي، مدير خدمة المواطنين بمديرية الصحة، وبمشاركة فريق عمل صحة شرق، والمركز الحضري بالوليدية، ورعاية كدواني، لتقديم الفحوصات والخدمات الطبية للمستفيدين وتيسير حصولهم عليها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار دعم القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية، وتعزيز التعاون بين المديريات والجهات الصحية لتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات الكشف المبكر، مؤكدًا أن الوقاية والفحص الدوري يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة العامة والحد من مضاعفات الأمراض، وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الصحية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

محافظ أسيوط المبادرات الرئاسية الكشف المبكر عن الأمراض الخدمات الطبية مديرية الزراعة بأسيوط 100 مليون صحة مديرية الصحة بأسيوط

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