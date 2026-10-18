محافظ أسيوط إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الرابعة، على مستوى محافظات الإقليم، وذلك للعام الثالث على التوالي الذي تستضيف فيه محافظة أسيوط هذا الحدث، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية والتنموية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتور محمد نعمة كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، إلى جانب الدكتور عبد الباقي سيد محمد، المنسق العام للمبادرة بمحافظة أسيوط، وأيمن سلطان محمود، المنسق العام لمحافظة البحر الأحمر، ونجلاء محمد عبد الرحمن، المنسق العام لمحافظة الوادي الجديد، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث، وعدد من أصحاب المشروعات الفائزة. وقدمت فعاليات المؤتمر الإعلامية لولا عطا.

وأكد اللواء محمد علوان أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تُنفذ في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتشجيع الابتكار وتبني الحلول الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وذلك اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030. وأشاد بدور وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والبيئة، والجهات المعنية في دعم المبادرة واستمرار فعالياتها، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تفتح آفاقًا واعدة أمام الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المجالات، من خلال تشجيع الأفكار غير التقليدية التي تقدم حلولًا عملية للتحديات البيئية والتنموية، وتدعم الاستخدام الأمثل للموارد، وتحد من المخلفات والانبعاثات. وأكد أن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام، يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وحقوق الأجيال القادمة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن استضافة أسيوط للمؤتمر الإقليمي للعام الثالث على التوالي تعكس أهمية التعاون والتكامل بين محافظات الإقليم، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الأفكار والمشروعات المتميزة التي يقدمها المشاركون، بما يسهم في دعم فرص تنفيذها وتوسيع نطاق الاستفادة منها. وشدد على استمرار تقديم الدعم اللازم للمبادرات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، مهنئًا أصحاب المشروعات الفائزة، ومتمنيًا لهم التوفيق في مراحل التقييم التالية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، نقل الدكتور محمد نعمة كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، تحيات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مؤكدًا أهمية المبادرة في تشجيع الابتكار ودعم المشروعات الخضراء الذكية، وتعزيز تبادل الخبرات بين المحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من الأفكار القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كما نقلت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، تحيات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشيدةً بدور المبادرة في نشر ثقافة الاستدامة وتشجيع المشروعات التي تحافظ على البيئة وتوظف التكنولوجيا الحديثة، مؤكدةً أهمية التعاون بين المحافظات لدعم أصحاب الأفكار المبتكرة وتعظيم الاستفادة من المشروعات الفائزة.

وشهد المؤتمر استعراض المشروعات الفائزة بالمحافظات المشاركة، وما تقدمه من حلول مبتكرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة وإعادة التدوير والطاقة النظيفة والمشاركة المجتمعية. كما شهد تبادل الدروع بين اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ونائبي محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، إلى جانب تكريم أصحاب المشروعات الفائزة وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة، تقديرًا لجهودهم في دعم أهدافها وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل البيئي.

وفيما يتعلق بالمشروعات الفائزة بمحافظة أسيوط، فقد تضمنت القائمة 16 مشروعًا ضمن ست فئات؛ ففي فئة المشروعات كبيرة الحجم، فاز بالمركز الأول محمد علي هاشم فرغلي، من شركة Fast Octopus، عن مشروع "Fast Octopus"، وبالمركز الثاني أحمد أيمن محمد زكي عن مشروع "مصنع بطاطس نصف مقلية" وفي فئة المشروعات المتوسطة، فازت ياسمين صلاح صادق إبراهيم بالمركز الأول عن مشروع "زيرو فقد مائي"، كما شملت المشروعات الفائزة علاء علي محمد جاد الرب عن مشروع "Altibooks"، ومروة علي محمد السيد، من شركة وادي النيل لصناعة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية، عن مشروع "الواحة الخضراء الذكية للصناعات التكاملية المستدامة بأسيوط".

وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فاز أحمد الناعم النزهي السيد حسن بالمركز الأول عن مشروع "تصميم وتنفيذ مركبة كهربائية تعمل بالهيدروجين الأخضر"، ومحمد عبد الرحمن علي محمود بالمركز الثاني عن مشروع "من تاني" لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وعبد العزيز محمد عبد العزيز محمد بالمركز الثالث عن مشروع تحويل مخلفات الموز إلى كربون نشط لتخزين الطاقة وتنقية المياه.

وفي فئة الشركات الناشئة، فاز محمود سيد عبد الغني شرقاوي، من شركة سمارت بيراميدز، بالمركز الأول عن مشروع "أنظمة سمارت بيراميدز للمباني الذكية"، وحماد حسن عبد العال ثابت بالمركز الثاني عن مشروع «"ورتوم.. تدوير لاستدامة البيئة"، وعلاء علي محمد جاد الرب بالمركز الثالث عن مشروع "Altifood".

وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فاز رئوان جاد الرب عبد المولى، من جمعية أفضل لتنمية المجتمع، بالمركز الأول عن مشروع "ريحانة"، وعبد الله علي محمود أحمد بالمركز الثاني عن مشروع "المجازر الخضراء الذكية"، وأحمد يحيى محمد جمال الدين عبد الرحمن راشد بالمركز الثالث عن مشروع "جامعة بدر.. جامعة حضارية مستدامة نحو تعافي الحضارة ما بعد 2030".

أما فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ففاز بالمركز الأول القس فيلوباتير وبالميلاد ماركو ميشيل إسحق، من كاتدرائية السيدة العذراء بالمعلمين الجديدة، عن مشروع "دهنة زيت"، وبالمركز الثاني لمياء صلاح الدين سيد عن مشروع "مزارع نظيفة"، وبالمركز الثالث حسن أحمد حسن عباس عن مشروع "إبداع".