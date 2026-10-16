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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم نصف نقل وملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.


بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الغربي ووجود عدد من المصابين نتيجة الحادث وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوجه إلى موقع الحادث والتعامل مع المصابين في إطار سرعة الاستجابة للحوادث المرورية التي تشهدها الطرق بالمحافظة.


انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بطريق أسيوط الغربي حيث جرى تقديم التعامل الإسعافي اللازم للمصابين تمهيدا لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية من جانب الفرق الطبية المختصة.


الإجراءات القانونية عقب الحادث

وفي السياق ذاته جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث المرورية وتواصل الجهات المختصة التعامل مع البلاغ وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن أسباب التصادم أو طبيعة الإصابات التي لحقت بالمصابين.

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