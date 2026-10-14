قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء
«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر
أبي أحمد يُشعل القرن الأفريقي .. حشود عسكرية إثيوبية تتجه إلى الحدود الإرتيرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 تلاميذ في حادث بكوبري جرجاوي بالفيوم.. والأهالي يستغيثون قبل وقوع كارثة جديدة

الحادث
الحادث

أُصيب 4 تلاميذ في حادث وقع على كوبري جرجاوي بقرية الروضة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم أثناء عودتهم من المدارس ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفعهم إلى تجديد مطالبهم بسرعة إصلاح الكوبري وتأمينه للحد من الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.


بلاغ أمني وإصابة 4 تلاميذ

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا بوقوع حادث على كوبري جرجاوي بقرية الروضة أسفر عن إصابة 4 تلاميذ أثناء عودتهم من المدرسة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث كما توجهت سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم قبل نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية وتنوعت الإصابات بين كسر في الفخذ الأيسر لأحد التلاميذ وكدمات وخدوش لدى باقي المصابين وسط حالة من القلق بين الأهالي خوفا على سلامة أبنائهم والمواطنين الذين يمرون عبر الكوبري يوميا.


شكاوى من تكرار الحوادث

وأكد الأهالي أن الحادث الأخير ليس الأول من نوعه مشيرين إلى تكرار الحوادث على الكوبري بصورة شبه يومية بسبب السرعة الزائدة وغياب وسائل تهدئة الحركة المرورية وضعف الإنارة خلال ساعات الليل وأوضح الأهالي أنهم يوثقون ما يحدث من خلال مقاطع الفيديو والبث المباشر في محاولة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين وكشف المخاطر التي يتعرض لها المارة والتلاميذ.


استغاثة عاجلة للمسؤولين

ووجّه أهالي قرية الروضة استغاثة عاجلة إلى المسؤولين بمحافظة الفيوم والجهات المعنية مطالبين بسرعة معاينة كوبري جرجاوي وإصلاحه وتأمين حركة المرور عليه ووضع مطبات للتهدئة وتحسين الإنارة الليلية وشدد الأهالي على ضرورة التحرك الفوري لحماية أرواح المواطنين والتلاميذ أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها محذرين من استمرار المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث جديدة وسقوط مزيد من المصابين ومطالبين بسرعة التدخل قبل تكرار المأساة.

محافظة الفيوم اخبار الفيوم حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

بورصة تورنتو

تراجع حاد لبورصة تورنتو وسط ضغوط التضخم الأمريكي وهبوط أسهم التعدين

البنك الدولي،

مصر ضمن أكبر 10 دول في محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC بنهاية يونيو 2026

أيمن عبد الحميد خلال حواره لـ"صدى البلد"

أسعار العقارات ترتفع إلى 150% خلال 5 سنوات.. أيمن عبد الحميد يكشف تأثيرها

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد