إصابة 4 تلاميذ في حادث بكوبري جرجاوي بالفيوم.. والأهالي يستغيثون قبل وقوع كارثة جديدة

أُصيب 4 تلاميذ في حادث وقع على كوبري جرجاوي بقرية الروضة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم أثناء عودتهم من المدارس ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفعهم إلى تجديد مطالبهم بسرعة إصلاح الكوبري وتأمينه للحد من الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.



بلاغ أمني وإصابة 4 تلاميذ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا بوقوع حادث على كوبري جرجاوي بقرية الروضة أسفر عن إصابة 4 تلاميذ أثناء عودتهم من المدرسة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث كما توجهت سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم قبل نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية وتنوعت الإصابات بين كسر في الفخذ الأيسر لأحد التلاميذ وكدمات وخدوش لدى باقي المصابين وسط حالة من القلق بين الأهالي خوفا على سلامة أبنائهم والمواطنين الذين يمرون عبر الكوبري يوميا.



شكاوى من تكرار الحوادث

وأكد الأهالي أن الحادث الأخير ليس الأول من نوعه مشيرين إلى تكرار الحوادث على الكوبري بصورة شبه يومية بسبب السرعة الزائدة وغياب وسائل تهدئة الحركة المرورية وضعف الإنارة خلال ساعات الليل وأوضح الأهالي أنهم يوثقون ما يحدث من خلال مقاطع الفيديو والبث المباشر في محاولة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين وكشف المخاطر التي يتعرض لها المارة والتلاميذ.



استغاثة عاجلة للمسؤولين

ووجّه أهالي قرية الروضة استغاثة عاجلة إلى المسؤولين بمحافظة الفيوم والجهات المعنية مطالبين بسرعة معاينة كوبري جرجاوي وإصلاحه وتأمين حركة المرور عليه ووضع مطبات للتهدئة وتحسين الإنارة الليلية وشدد الأهالي على ضرورة التحرك الفوري لحماية أرواح المواطنين والتلاميذ أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها محذرين من استمرار المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث جديدة وسقوط مزيد من المصابين ومطالبين بسرعة التدخل قبل تكرار المأساة.