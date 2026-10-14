مُسن يتهم مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية بالفيوم بإصابته

حرر مواطن يبلغ من العمر 62 عاما محضرا بقسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم اتهم فيه مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية بقرية دار السلام التابعة للمركز بالتسبب في إصابته بعدما أغلقت الباب على يديه أثناء وجوده بالمكتب لإنهاء إجراءات استخراج أوراق خاصة به وذلك وفقا لأقواله الواردة في المحضر.



إصابة خلال إنهاء الإجراءات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة المواطن عبد الغني محمد عبد الباقي أثناء وجوده بمكتب الشؤون الاجتماعية بقرية دار السلام حيث ذكر في أقواله أنه فوجئ بقيام مديرة المكتب بإغلاق الباب على يديه خلال وجوده لإنهاء الإجراءات الخاصة به وهو ما تسبب في إصابته وفقا لما ورد في المحضر المحرر بشأن الواقعة وأوضح المواطن في بلاغه أن الواقعة أسفرت عن إصابته بجرح قطعي في الإصبع الأوسط باليد اليمنى مع الاشتباه في وجود كسر بالإصبع الأوسط باليد اليسرى الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



نقل المصاب إلى المستشفى

وجرى نقل المواطن المصاب إلى مستشفى طامية المركزي عقب تعرضه للإصابة حيث تلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة فيما يجري العمل على تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازمين وفقا للإجراءات الطبية المتبعة.



محضر بالواقعة وإجراءات قانونية

وعقب الواقعة حرر المواطن محضرا بقسم شرطة طامية اتهم فيه مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية بقرية دار السلام بالتسبب في إصابته نتيجة إغلاق الباب على يديه أثناء وجوده بالمكتب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحضر للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص تفاصيلها وتحديد المسؤوليات وفقا لما تسفر عنه الإجراءات المتبعة مع التأكيد على أن الاتهام الوارد بالمحضر يمثل أقوال مقدمه ولم يرد في المعلومات المتاحة ما يفيد صدور نتيجة رسمية بشأن الواقعة حتى الآن.