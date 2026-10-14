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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضبط طن و190 كيلو لحوم فاسدة و1100 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها للمواطنين.


ضبط لحوم فاسدة قبل توزيعها على المطاعم

أعلن المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ضبط سيارة محملة بنحو طن و190 كيلو جراما من اللحوم المفرومة داخل أكياس بلاستيكية غير مدون عليها أي علامات أو بيانات توضح مصدرها بالمخالفة لاشتراطات نقل اللحوم وبعد توقيع الكشف البيطري على المضبوطات تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم ضبط المتهم وتسليمه حضوريا إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ضبط 900 كيلو دواجن و200 كيلو بمطعم

وأسفرت الحملات عن ضبط 900 كيلو جرام من قطع الدواجن والهياكل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كانت معدة للتداول والتوريد إلى أحد مصانع تصنيع اللحوم والمنتجات الغذائية كما تم ضبط 200 كيلو جرام من البانيه وقطع الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم ببندر الفيوم كما تمكنت الحملة من ضبط معمل لتجهيز أجزاء الدواجن يعمل دون ترخيص من الجهات المختصة.


محاضر ذبح خارج المجازر ومخالفات تجارية

وحررت الحملات 8 محاضر جنح ذبح خارج المجزر بإجمالي 16 كيلو جراما من اللحوم و7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.


متابعة المخابز والأسواق ومحطات الوقود

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل الوزارة وعبير العقبي وكيل المديرية لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري وشملت الجولات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز وتوكيلات توزيع أسطوانات الغاز ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية كما شملت الحملات جرد محطات البترول ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة توزيع الوقود والمرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة.

لحوم فاسدة محافظة الفيوم تموين الفيوم

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