أزمة الوقت.. معتمد جمال يواجه قبل مواجهة بترول أسيوط في الدوري

كشف الإعلامي أمير هشام عن موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عقب انتهاء مهمتها الخارجية، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط في بطولة الدوري، في ظل ضيق الوقت المتاح أمام الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن بعثة الزمالك ستصل إلى القاهرة يوم 18 أكتوبر قادمة من رواندا، على أن يخوض الفريق مواجهة بترول أسيوط يوم 20 من الشهر ذاته.

وأضاف أن الزمالك سيخوض مرانه الرئيسي يوم 19 أكتوبر، استعدادًا للمباراة، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أمام تحدٍ كبير، في ظل الحاجة إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا خلال فترة زمنية قصيرة.

ويواجه الجهاز الفني للزمالك مهمة صعبة تتمثل في استعادة جاهزية اللاعبين في أسرع وقت ممكن، والعمل على تحقيق التوازن بين الاستشفاء البدني والاستعداد الفني، من أجل الظهور بالمستوى المطلوب في مواجهة بترول أسيوط.

ويسعى معتمد جمال وجهازه المعاون إلى استغلال الفترة القصيرة المتاحة بأفضل صورة ممكنة، لتجهيز الفريق للمباراة المقبلة ومواصلة المنافسة بقوة في الاستحقاقات المحلية.