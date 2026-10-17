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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تدريب الشباب والجمعيات الأهلية على مواجهة التحديات المناخية

تدريب الشباب والجمعيات الأهلية على مواجهة التحديات المناخية ونشر الممارسات الزراعية الذكية
تدريب الشباب والجمعيات الأهلية على مواجهة التحديات المناخية ونشر الممارسات الزراعية الذكية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي، وبناء قدرات الشباب والجمعيات الأهلية وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال نشر الممارسات الزراعية الحديثة والذكية مناخيًا، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ ، أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة، شاركت في فعاليات البرنامج التدريبي الموسع لمشروع "تعزيز دور المجتمع المدني والشباب في العمل المناخي في مصر – قادة المناخ"، الذي يستهدف تنمية قدرات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع آثار التغيرات المناخية، وذلك تحت الإشراف الفني لمديرية الزراعة بالمحافظة.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن البرنامج يركز على نقل الخبرات الفنية والمعارف العلمية للمشاركين، والتعريف بأحدث الممارسات الزراعية الذكية والمبتكرة، وتدريبهم على آليات الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي، ويسهم في حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع المتغيرات المناخية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات البيئية والمناخية، مؤكدًا أن تمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة يمثلان ركيزة أساسية لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات المناخية، وتطبيق الحلول المستدامة داخل القرى والمجتمعات المحلية.

حيث شهد البرنامج حوارًا مفتوحًا وجلسة نقاشية تفاعلية بين وكيل وزارة الزراعة والشباب والفتيات المشاركين، تناولت عددًا من القضايا الفنية المرتبطة بالزراعة الذكية مناخيًا، وسبل التعامل مع الآفات الزراعية الجديدة المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتأثير التذبذب في درجات الحرارة على المحاصيل، إلى جانب مناقشة آليات ترشيد مياه الري، وأهمية التوسع في استخدام الأصناف الزراعية المقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية التي تستهدف رفع كفاءة الشباب ونشر الممارسات الزراعية الحديثة، والعمل على تحويل المعارف والخبرات المكتسبة إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويدعم استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

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