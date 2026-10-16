انقلاب تريلا محملة بالأسمنت على طريق بنى عدى في أسيوط

انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بكميات من الأسمنت اليوم على طريق بني عدي بمركز منفلوط فى أسيوط نتيجة اختلال عجلة القيادة وعدم تمكن السائق من السيطرة ، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تريلا في طريق بنى عدى

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والأسعاف حيث أسفرت المعاينة الأولية عن عدم وجود خسائر في الأرواح أو إصابات وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى انقلاب السيارة بعرض الطريق.

وتم رفع السيارة من موقع الحادث لإعادة تسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.