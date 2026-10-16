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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط تحصد 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية
أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة على 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية يمثل إنجازًا رياضيًا جديدًا يضاف إلى سجل الرياضة بأسيوط، ويعكس ما يمتلكه أبناء المحافظة من مواهب واعدة تستحق الرعاية والدعم، مشددًا على أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات الشباب وإعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات الرياضية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، حققت نتائج متميزة من خلال لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية التي أُقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بمشاركة لاعبين في فئات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة والكبار، حيث نجح أبطال أسيوط في حصد ميداليتين ذهبيتين و4 ميداليات فضية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن نتائج أبطال أسيوط جاءت بحصول كرين أحمد عبد النعيم على المركز الأول في وزن 80 كجم، ومحمد شريف أبو ستة على المركز الأول في وزن 70 كجم، فيما حقق محمود أحمد علاء المركز الثاني في وزن 70 كجم، ومحمد عاطف بخيت ومحمد حسن قرني المركز الثاني في وزن 80 كجم، وحصل عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن على المركز الثاني في وزن 90 كجم، معربًا عن تقديره لجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وأكد المحافظ استمرار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والمشروعات القومية الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المنافسات المختلفة، ورفع اسم أسيوط في المحافل الرياضية.

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز تحقق في إطار منظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، تحت إشراف محمد ذيدان، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة حسين أحمد، مدير إدارة الرياضة، ومحمد علي، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وبجهود الجهاز الفني والإداري الذي يضم الدكتور مصطفى كامل، والكابتن خالد سيد عبد العال مدربًا، والكابتن مصطفى تمام مساعدًا للمدرب.

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