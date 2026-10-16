تنفيذ 29 حالة إزالة.. محافظ أسيوط: استرداد 2569 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنع البناء المخالف، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

تنفيذ 29 حالة إزالة متنوعة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 29 حالة إزالة متنوعة، شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء دون ترخيص، والتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تضمنت استرداد 2569 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم للمخالفات.

وأضاف أن الحالات المنفذة تضمنت إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2569 مترا مربعا، فضلًا عن إزالة حالة تعد على أراضي أملاك دولة زراعية بمساحة قيراط و12 سهمًا، وحالة تعد أخرى على أملاك الدولة في المهد بمساحة 80 مترا مربعا.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شملت أيضًا إزالة 7 حالات لمخالفات بناء دون ترخيص في المهد، بإجمالي مساحة 705 أمتار مربعة، إلى جانب إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 11 سهما، فضلًا عن إزالة 10 حالات بناء مخالف على أراض زراعية خاصة، بإجمالي مساحة بلغت 7 قراريط و10 أسهم، وذلك في إطار التحرك الفوري للتعامل مع المخالفات ومنع استمرارها أو تفاقمها.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع سرعة الاستجابة للبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة اليومية لموقف التنفيذ بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو حماية الممتلكات العامة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض الانضباط العمراني، والتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات.