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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من ميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق لتحقيق السيولة المرورية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من ميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق لتحقيق السيولة المرورية
حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من ميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق لتحقيق السيولة المرورية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة والمفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المراكز والأحياء، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع، وتيسير حركة السيارات والمشاة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة من ميدان أسماء الله الحسنى، بهدف إزالة المعوقات التي تعرقل حركة المرور وانتقال المواطنين، وإعادة تنظيم الحركة بالمنطقة، وذلك بإشراف عمرو أبو خطوة وأكرم رجب، نائبي رئيس الحي، وبمشاركة إدارة الإشغالات، والاستعانة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالحي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات تستهدف التصدي لكافة صور التعدي على حرم الطريق، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة السيارات والمارة، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للإشغال وعدم تكرار المخالفات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات، وتكثيف المرور الميداني لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم للأجهزة التنفيذية وتذليل العقبات أمام أداء مهامها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار التعامل الحاسم مع المتعدين على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع مواصلة حملات رفع الإشغالات بمختلف المناطق، للحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، وترسيخ الانضباط في الشارع الأسيوطي.

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