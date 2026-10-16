قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة
فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه
العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف
التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان
فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين
الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
يلتقي جوزيف عون.. رئيس وزراء قطر يصل قصر بعبدا بلبنان
تحذير من زلزال بقوة 9.9 ريختر.. اليابان تعتذر بعد إثارة هلع المواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي
كيفية صلاة المريض إذا عجز عن الوقوف أو السجود.. الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 27 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بـ صدفا في أسيوط

تحرير 27 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بصدفا في أسيوط
تحرير 27 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بصدفا في أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات المخالفة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط بها.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت حملة تموينية موسعة بالتنسيق مع إدارة التموين بصدفا، برئاسة محمد إبراهيم، وبمشاركة أحمد عبد المالك أحمد، نائب رئيس المركز، وعماد عبد الهادي خلف، مدير الرقابة التموينية بصدفا، وفريق العمل المرافق، وذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة استهدفت المرور على المخابز والأنشطة التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحلات العامة بمختلف أنشطتها، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومراجعة مدى الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، والتحقق من انتظام عمل التجار التموينيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا، تضمنت محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودعات البوتاجاز، و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط للتجار التموينيين، و7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات العامة، بالإضافة إلى 15 محضرًا متنوعًا لأنشطة البقالة والأقمشة واللحوم والأعلاف وغيرها، لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة دورية ومفاجئة بجميع المراكز والقرى، مع تكثيف المرور على الأنشطة التجارية والتموينية، والتأكد من وضوح الأسعار أمام المواطنين والتزام أصحاب الأنشطة بالاشتراطات القانونية والصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويعزز الانضباط داخل الأسواق، ويضمن توفير بيئة تجارية منظمة تخدم المواطنين.

أسيوط الحملات التموينية محافظ أسيوط المخابز الأنشطة التجارية المنظومة التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الزمالك

بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

وظائف وزارة العمل 2026.. الرواتب والشروط وطريقة التقديم

وظائف وزارة العمل برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

طقس غدًا في مصر.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة البحرية

طقس الجمعة في مصر .. أمطار ورياح واضطراب الملاحة في عدة مناطق

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد