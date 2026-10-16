تحرير 27 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة بـ صدفا في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط المنظومة التموينية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات المخالفة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط بها.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت حملة تموينية موسعة بالتنسيق مع إدارة التموين بصدفا، برئاسة محمد إبراهيم، وبمشاركة أحمد عبد المالك أحمد، نائب رئيس المركز، وعماد عبد الهادي خلف، مدير الرقابة التموينية بصدفا، وفريق العمل المرافق، وذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة استهدفت المرور على المخابز والأنشطة التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحلات العامة بمختلف أنشطتها، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومراجعة مدى الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، وتوافر الشهادات الصحية للعاملين، والتحقق من انتظام عمل التجار التموينيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا، تضمنت محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودعات البوتاجاز، و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط للتجار التموينيين، و7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات العامة، بالإضافة إلى 15 محضرًا متنوعًا لأنشطة البقالة والأقمشة واللحوم والأعلاف وغيرها، لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة دورية ومفاجئة بجميع المراكز والقرى، مع تكثيف المرور على الأنشطة التجارية والتموينية، والتأكد من وضوح الأسعار أمام المواطنين والتزام أصحاب الأنشطة بالاشتراطات القانونية والصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويعزز الانضباط داخل الأسواق، ويضمن توفير بيئة تجارية منظمة تخدم المواطنين.