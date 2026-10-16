لتعظيم القيمة المضافة وفتح آفاق للتصدير.. محافظ أسيوط: متابعة مراحل تصنيع وتجهيز وتسويق منتجات الرمان بساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية دعم مشروعات التصنيع الزراعي والمبادرات الإنتاجية التي تنفذها الجمعيات الأهلية، والعمل على تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع والتجفيف والتغليف والتسويق، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، وفتح أسواق أوسع أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، نفذت زيارة ميدانية إلى جمعية "بادر" لتنمية المجتمع بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم، لمتابعة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية المرتبطة بمحصول الرمان، والتعرف على مراحل التصنيع والتجهيز والتغليف، والوقوف على جهود الجمعية في تحويل المحصول إلى منتجات متنوعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وذلك بمشاركة أماني محمود معوض، مدير خدمة المواطنين والعلاقات العامة والإعلام، والمهندس همام علي، مدير الإدارة الزراعية بساحل سليم.

وأضاف المحافظ أن الزيارة شملت تفقد وحدة تفصيص الرمان، التي تنتج دبس الرمان وحبوب الرمان المفصصة الجاهزة للتسويق، إلى جانب منتجات العناية بالبشرة وزيت بذور الرمان، فضلًا عن معاينة وحدة التجفيف والتغليف، والتعرف على مراحل إعداد المنتجات وتجهيزها للتداول، بما يدعم الاستفادة من المحصول ويتيح تنويع المنتجات المطروحة بالأسواق مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق في تعظيم الاستفادة من المحاصيل، ورفع القيمة الاقتصادية لها، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مساندة المبادرات الإنتاجية الجادة، وتشجيع التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتطوير منظومة تسويق المنتجات، والاستفادة من المقومات الزراعية التي تتميز بها محافظة أسيوط، بما يتماشى مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.