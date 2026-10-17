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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك ومواد بترولية ودقيق مدعم قبل تهريبها في أسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، شنت حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية ومواجهة الممارسات المخالفة.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 510 محاضر تموينية، منها 430 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية أو ميزان، والتوقف الجزئي، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، فضلًا عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة بالأسواق والأنشطة التجارية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات في مجال الأسواق والأنشطة التجارية أسفرت عن ضبط 19 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنشأة تعمل دون ترخيص في تصنيع عسل النحل، و500 كيلوجرام من السكر دون فواتير، و40 عبوة سمن دون فواتير، و320 كيلوجرامًا من الأرز دون فواتير، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، و87 عبوة لبن أطفال مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و36 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن ضبط محطة وقود لتجميع 1643 لترًا من السولار دون وجه حق.

وتابع المحافظ أن المحاضر شملت كذلك مخالفات بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط 3 أسطوانات بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، وتحرير محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز وعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، إلى جانب مخالفات الغلق لدى التجار التموينيين وعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم. كما أجرى وكيل مديرية التموين جولة تفقدية بمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز للتأكد من انتظام سير العمل.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة، مع مواصلة المتابعة لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

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