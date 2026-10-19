الإسماعيلية.. وقف أعمال إنشاء برج لتقوية المحمول وإعادة حديقة إلى طبيعتها

استجابةً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى المواطنين بشأن أعمال تجريف وإزالة أشجار بإحدى حدائق عمارات السابعه بنك بحي ثالث ، أصدر اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، توجيهات عاجلة بوقف أعمال أحد شركات المحمول المنفذة لأعمال إنشاء برج تقوية ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحديقة إلى حالتها الطبيعية، حفاظًا على المسطحات الخضراء والمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على إلزام الشركة المنفذة بتحمل كامل تكاليف إعادة تأهيل الموقع، بما يشمل رفع جميع نواتج التجريف ومخلفات الأعمال، وإعادة تجهيز التربة وزراعة مسطح أخضر جديد، إلى جانب توفير أشجار زينة مرتفعة القيمة وعالية الجودة وبأحجام كبيرة، بما يعوض ما تم إزالته ويعيد للحديقة رونقها الجمالي، وذلك على نفقة الشركة بالكامل.

كما وجه المحافظ بنقل برج تقوية المحمول إلى موقع بديل بعيدًا عن المسطح الأخضر، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير خدمات الاتصالات يجب ألا يأتي على حساب الأشجار والحدائق العامة أو تشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وفي استجابة فورية لتوجيهات المحافظ، وتحت إشراف المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، باشرت فرق العمل أعمال إعادة تأهيل الموقع، حيث تم رفع المخلفات ونواتج التجريف والردش، وفرش طبقة جديدة من الرمال، وإعادة تغطية المساحة بالنجيل الطبيعي، إلى جانب زراعة سياج نباتي وأشجار جديدة من الأنواع المتميزة، شملت الأكاسيا جلوكا والبوانسيانا والنخيل الملكي.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل خلال ٢٤ ساعة، مع المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات وعودة الحديقة إلى صورتها الجمالية اللائقة.

واختتم محافظ الإسماعيلية توجيهاته بالتأكيد على أن شكاوى المواطنين محل اهتمام ومتابعة مباشرة، وأن الحفاظ على الرقعة الخضراء والأشجار والممتلكات العامة خط أحمر، ولن يسمح بأي أعمال من شأنها الإضرار بالوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الإسماعيلية.