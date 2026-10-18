خبيرة فلك تفجر مفاجأة عن احتجاجات أوروبا.. تفاصيل

حذرت رحاب منيعم خبيرة الفلك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، من تصاعد المظاهرات في أوروبا خلال الأيام القادمة.

خبيرة فلك تتنبأ بما يحدث في أوروبا الأيام القادمة

كتبت خبيرة الفلك في منشورها:"الخريف الاوروبي هيشتعل خلال اليومين القادمين وتتصاعد حدة التظاهرات والعنف وربما تنضم مناطق ومدن أخرى لها."

تابع:"وممكن مصادمات قوية بين الشرطة والمتظاهرين، التعرض لمراسلين أو اقتحام مؤسسات اعلامية، مهاجمة محطات طاقة أو كهرباء وانقطاع خدمات عن مناطق كهرباء أو انترنت."



أضافت رحاب منيعم:" عرفت إن ماكرون رئيس فرنسا هيقول كلمة النهاردة بلاش وافتكر إني قولتلك بلاش أجلها يومين."

تشهد أوروبا موجة احتجاجات غير مسبوقة وُصفت بأنها "ربيع أوروبي بدأ في الخريف"، حيث انفجر الغضب الشعبي من باريس إلى ميلانو وبروكسل وتيرانا ضد غلاء المعيشة وتدهور التعليم وتفاقم عدم المساواة، متحولاً من مسيرات سلمية بمئات الآلاف إلى اشتباكات دامية وأعمال نهب وحرق طالت متاجر تاريخية ومبانٍ حكومية وأوقعت مئات المصابين وآلاف الموقوفين، في مشهد يعكس أزمة ثقة عميقة بين الشارع والحكومات.