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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بينهم ثنائي الأهلي والزمالك| صدمة من حسام حسن لـ7 نجوم في قائمة منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

في خطوة مفاجئة، قرّر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، استبعاد 7 لاعبين من تشكيلة المنتخب الوطني المقبلة، استعدادًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026.. وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي بعد المعسكر الأخير الذي أقيم في مارس، حيث شهد مباراتين ودّيتين أمام نيوزيلندا وكرواتيا.

وفي ضوء تصفيات كأس العالم 2026، كان من المفترض أن يكون تواجد هؤلاء اللاعبين محورياً في رحلة المنتخب نحو التأهل للبطولة العالمية المرموقة.. إلا أن قرار المدير الفني حسام حسن جاء كصدمة للجميع، اللاعبين والمشجعين على حد سواء.


وكان المعسكر الأخير في مارس فرصة للمدير الفني لتقييم أداء اللاعبين وتحديد التشكيلة التي ستواجه التحديات المقبلة.. إلا أن استبعاد 7 لاعبين يعني وجود تحول كبير في استراتيجية المنتخب، وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول القرار الذي اتخذه المدرب.

مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو: التحضيرات والتغييرات

تأتي هذه الخطوة في ظل التحضيرات الجادة للمنتخب المصري، الذي يستعد لمواجهتين مهمتين في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ويواجه منتخب مصر بوركينا فاسو يوم 7 يونيو المقبل، ثم يلتقي بغينيا بيساو يوم 10 يونيو.. وتركز التحضيرات الحالية على تعزيز قدرات الفريق وضبط التشكيلة الأساسية لتحقيق الانتصارات في هذه المواجهات المصيرية.

قائمة اللاعبين المستبعدين

تضمّ قائمة اللاعبين المُستبعدين لمعسكر يونيو كلًا من:

  • محمد مجدي أفشة
  • مصطفى شلبي
  • محمد أبو جبل
  • المهدي سليمان
  • محمد الشامي
  • محمد شكري
  • أحمد عاطف

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية المدرب لإعادة هيكلة التشكيلة وتجديد دماء الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة من التصفيات.

الطلب الرسمي لتأجيل مباراة غينيا بيساو

على صعيد متصل، أعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، عن إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يطلب فيه تأجيل مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة.. يأتي هذا الطلب نظرًا لضيق الجدول الزمني بين مباراة بوركينا فاسو والتي ستقام في القاهرة، ومباراة غينيا بيساو المقررة في تونس، بالإضافة إلى صعوبات السفر في تلك الظروف.

الانتظار لرد الاتحاد الإفريقي

وفي هذا السياق، ينتظر الجهاز الفني ولاعبو المنتخب الرد من الكاف على طلب تأجيل المباراة، بغية ضمان استعدادات فريق مصر بشكل أفضل لهذه المواجهات الحاسمة.

 

وتظل التحضيرات والتجهيزات مستمرة للمنتخب المصري، الذي يسعى بكل قوة لتحقيق النتائج الإيجابية في مشواره نحو كأس العالم 2026.. تبقى المتابعة الدقيقة لأحدث المستجدات جزءًا أساسيًا من متابعة كرة القدم الوطنية والدولية.

لمنتخب الاتحاد الافريقي بوركينا فاسو وغينيا سبعة كاف المستبعدين

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