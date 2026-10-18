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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، رسالة عاجلة  إلى المرشحين بالدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، الذين لم تشملهم كشوف القبول النهائي

حيث قالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم : إلى أبنائنا المرشحين بالدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، ممن حققوا نسب نجاح فوق المتوسط، واستوفوا الضوابط والمتطلبات التربوية، وحصلوا على وزن نوعي يتراوح بين (65% إلى 70%)، ولم ترد أسماؤهم ضمن كشوف القبول النهائي: ندعوكم إلى الإستعداد الجيد لإعادة الاختبار الرياضي، مع الإهتمام بالتدريب البدني والمحافظة على اللياقة والتناسق الجسماني، بما يعزز فرصكم في اجتياز الاختبارات والاستفادة من أي فرصة إعادة تُتاح لكم.

وأضافت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم : يناير 2027 هو الموعد المستهدف لإعادة الاختبار الرياضى وفقًا لما يُعلن رسميًا من الجهات المختصة.

وأخيرا قالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم في رسالتها : لا تفقدوا الأمل، واستعدوا من الآن؛ فحسن الاستعداد هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف.

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد هاجيمي هيجوتشي مدير مجموعة التعليم الأساسي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، لبحث آليات دعم التعاون المشترك، ومتابعة مجالات العمل القائمة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يمثل نموذجًا للشراكات الدولية الهادفة إلى إحداث تطوير حقيقي ومستدام في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الياباني، والاستفادة من خبراته المتميزة في تطوير أساليب التعليم والإدارة المدرسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب.

وأشار الوزير إلى خطط التوسع في المدارس المصرية اليابانية، التي يبلغ عددها حاليا 103 مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تقدم نموذجًا تعليميًا يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة «التوكاتسو» اليابانية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير المنظومة التعليمية، من خلال زيادة أعداد الخبراء والمشرفين اليابانيين بالمدارس المصرية اليابانية، والخطوات التنفيذية لبرامج إعداد وتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المعلمين والقيادات التعليمية، وضمان استدامة تطبيق الممارسات التعليمية المتميزة.

الإدارة المركزية لشئون المعلمين المعلمين التربية والتعليم التعليم

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