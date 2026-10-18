غدا.. انطلاق معرض المنتجات الفنية والحرفية لطلاب المدرسة التكنولوجية التطبيقية بأكاديمية الفنون

تنظم المدرسة التكنولوجية التطبيقية بأكاديمية الفنون معرضًا شاملًا للمنتجات الفنية والحرفية لطلابها غدا /الاثنين/، بقاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية بالمبنى المركزي للأكاديمية.

ويأتي المعرض، الذي يستمر حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، في إطار حرص أكاديمية الفنون على دعم الإبداع الطلابي، وتنمية المهارات الفنية والحرفية لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض نتاج تعلمهم وتدريبهم، بما يعكس دور الأكاديمية في رعاية المواهب الشابة وتأهيلها، وربط الدراسة بالتطبيق العملي.

وقال الدكتور مصطفى جاد رئيس قسم تقنيات حفظ الفولكلور بأكاديمية الفنون "إن المعرض يضم مجموعة متنوعة من إبداعات طلاب أقسام الحرف اليدوية والأزياء بمختلف الصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية، والتي تمثل حصيلة ما اكتسبوه من خبرات ومهارات خلال سنوات الدراسة"، موضحا أن المعروضات تتضمن أشغال الفخار، والحلي اليدوية، وأعمال العرائس.

كما يضم المعرض مجموعة من الأزياء الشعبية التي تعبر عن تنوع التراث المصري، ومنها الأزياء الفلاحي والصعيدي والسيناوي، إلى جانب أزياء تاريخية تستلهم ملامح حقب زمنية مختلفة، من بينها العصور الفرعونية والرومانية والفيكتورية.

ويشمل كذلك حقائب تقليدية مصنوعة من الخرز والقماش، بإشراف الأساتذة نجلاء محمد، وهدى عماد، وحبيبة سعيد.

ويعكس المعرض اهتمام أكاديمية الفنون بالتعليم الفني والتطبيقي، ودورها في الحفاظ على الحرف التراثية وإعادة تقديمها برؤى إبداعية معاصرة، إلى جانب إعداد جيل من الشباب القادر على تطوير مهاراته الفنية، والمساهمة في صون الهوية الثقافية المصرية، وتعزيز حضور الفنون والحرف في المجتمع.