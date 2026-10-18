وزير التعليم: عدد المدارس المصرية اليابانية وصل لـ103 على مستوى الجمهورية

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هاجيمي هيجوتشي مدير مجموعة التعليم الأساسي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، لبحث آليات دعم التعاون المشترك، ومتابعة مجالات العمل القائمة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، يمثل نموذجًا للشراكات الدولية الهادفة إلى إحداث تطوير حقيقي ومستدام في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الياباني، والاستفادة من خبراته المتميزة في تطوير أساليب التعليم والإدارة المدرسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب.

وأشار الوزير، إلى خطط التوسع في المدارس المصرية اليابانية، التي يبلغ عددها حاليا 103 مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تقدم نموذجًا تعليميًا يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة «التوكاتسو» اليابانية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير المنظومة التعليمية، من خلال زيادة أعداد الخبراء والمشرفين اليابانيين بالمدارس المصرية اليابانية، والخطوات التنفيذية لبرامج إعداد وتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المعلمين والقيادات التعليمية، وضمان استدامة تطبيق الممارسات التعليمية المتميزة.

من جانبه، أعرب هيجوتشي هاجيمي، مدير مجموعة التعليم الأساسي بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص الوكالة على مواصلة دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، وتعزيز الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج تدريب المعلمين، ودعم منظومة المدارس المصرية اليابانية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين المصري والياباني، بما يدعم جهود تطوير التعليم، ويعزز تبادل الخبرات، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني الدكتور تاناكا شينشيرو ، مستشار أول التعليم بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، و إيشينو ساياكو، مسؤول برامج بالوكالة، وهبة الحسيني مسؤول برامج بالوكالة، وسيتوجوتشي نوبوهيرو، خبير بالوكالة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة امل رفعت المدير التنفيذي لبرنامج هيروشيما لتنمية المعلمين ومستشار الوزير للعلاقات المصرية اليابانية.