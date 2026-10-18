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15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم

امتحانات شهر أكتوبر 2026
امتحانات شهر أكتوبر 2026
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية ، انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس لطلاب صفوف النقل ، مؤكدة ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب .

مقررات امتحانات شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، تستهدف المقررات التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط 

درجات امتحانات شهر أكتوبر 2026 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل  بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام"  ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه

هل يتم تعطيل الدراسة خلال امتحانات شهر أكتوبر 2026 ؟

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استمرار اليوم الدراسي بشكل عادي حسب الخطة الدراسية ، مؤكدة أن امحانات شهر أمتوبر لن تخل بنظام اليوم الدراسي وخطط المناهج في المدارس .

وقالت مديريات التربية والتعليم: تخصص فترة واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2026 طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية و وفقا لخطة المنهج المقرر الذي تم تدريسه

امتحانات شهر أكتوبر امتحانات المدارس صفوف النقل

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