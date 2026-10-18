رفع كفاءة 20 مدرسة للتعليم الفني وبدء الدراسة بها العام المقبل

اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مع هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتو إيكويكان التعليمية، ووفد من جامعة كيوتو للتمريض والعلوم الصحية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، ومتابعة الخطوات التنفيذية لاتفاقية التعاون الموقعة مع الجانب الياباني لتطوير مدارس فنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية دولية متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وقد حضر الاجتماع من الجانب الياباني يانج يونج تشون، مدير الشئون الدولية بمؤسسة إيكويكان التعليمية، وأماني تاكيدا، الأستاذ المشارك بجامعة إيكويكان.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة أمل رفعت، المدير التنفيذي لبرنامج هيروشيما لتنمية المعلمين ومستشار الوزير للعلاقات المصرية اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف عمق العلاقات المصرية اليابانية، وما تحظى به اليابان من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، مؤكدا حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع اليابان في المجال التعليمي والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يشهد تطورًا مستمرًا، حيث بلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 103 مدارس، فضلًا عن التعاون القائم مع الجانب الياباني في تطوير المناهج الدراسية بما يعكس اتساع مجالات الشراكة التعليمية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى التعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال، والاستفادة من خبراته في تطوير التعليم الفني وإعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، موضحًا أن التعاون مع مجموعة كيوتو إيكويكان التعليمية اليابانية سيمثل بداية لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بما يتيح الاستفادة من الخبرات اليابانية في المجالات التعليمية والتكنولوجية والصناعية المتخصصة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف نتائج زيارته الأخيرة لليابان والتي تضمنت تعاونا هو الأول من نوعه بين البلدين في مجال التعليم الفني، حيث وقع مع الجانب الياباني اتفاقية تعاون لتحويل عدد 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية دولية بالتعاون مع الجانب الياباني، وذلك في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفق نموذج متكامل قائم على المناهج والمعايير اليابانية، إلى جانب تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث التجهيزات والمواصفات التي تواكب نظم التعليم والتدريب في اليابان.

رفع كفاءة 20 مدرسة للتعليم الفني وبدء الدراسة بها العام المقبل

وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجانب الياباني على اتخاذ التجهيزات اللازمة ورفع كفاءة 20 مدرسة للتعليم الفني، تشمل 10 مدارس للتمريض، و5 مدارس لتكنولوجيا المعلومات، و5 مدارس لرعاية كبار السن بما يضمن وصول هذه المدارس إلى المستوى المطلوب، معربًا عن تطلعه إلى بدء الدراسة بهذه المدارس خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجانبين، لاستكمال التجهيزات اللازمة ووضع البرامج التعليمية والتدريبية المناسبة.

من جانبه، أعرب هيديتاكا ماتسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتو إيكويكان التعليمية اليابانية، عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، مشيدا بحرص وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم الفني، ومؤكدًا أن تنمية الكوادر البشرية الشابة تمثل الركيزة الأساسية لرؤيته في مجال التعليم.

وأكد هيديتاكا ماتسو حرص المجموعة على توظيف خبراتها التعليمية في دعم جهود تطوير التعليم الفني المصري، وإعداد كوادر مصرية مؤهلة من خلال إتاحة فرص الدراسة واكتساب الخبرات في اليابان، بما يمكنها من العودة إلى مصر والمساهمة في تطوير القطاعات المختلفة، معربًا عن تطلعه إلى بناء تعاون تعليمي مستدام بين البلدين يسهم في إعداد أجيال من الشباب تمتلك المعارف والمهارات المتخصصة.

وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية للتعاون المشترك، ومتطلبات تجهيز المدارس الفنية ورفع كفاءتها، إلى جانب البرامج التعليمية والتدريبية المقترحة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يستهدف بدء الدراسة خلال العام الدراسي المقبل.