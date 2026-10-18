بأيادي الطلاب .. شاهد إنشاء ملعب شطرنج داخل مدرسة رسمية بالشروق

قام طلاب مدرسة الأبطال الرسمية التابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة ، بإنشاء ملعب للشطرنج داخل المدرسة بمبادرة من مديرة المدرسة منال رضا

وأكدت إدارة المدرسة ، أن الطلاب قاموا بتنفيذ الفكرة والمشاركة في إخراجها للنور بمجهودهم وتعاونهم ، في لفتة جميلة بتعكس روح التعاون والمشاركة

وقالت إدارة المدرسة : إن هذه الخطوة هي خطوة جديدة تضيف لمدرستنا مساحة مختلفة تجمع بين المتعة والتفكير والتركيز ، وتؤكد أن الأفكار الجميلة بتكبر لما نشتغل عليها مع بعض

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه في إطار دور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة البحث العلمي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وبناء الكفاءات اللازمة لإعداد جيل من شباب مصر المبدع، وتماشياً مع أهداف (رؤية مصر 2030) لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي لبلدنا الحبيب؛ شارك طلاب مدرسة ياسر جنينة الرسمية المتميزة في فعاليات مسابقة “دوري الروبوتات لطلاب المدارس”، والمنعقدة في الصرح العلمي العريق بـ جامعة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

كما كرمت إدارة الشروق التعليمية ، الفائزين بالمركز الأول في مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية ، في إطار دعم المتميزين وتشجيع الاخصائيين الاجتماعيين على المشاركة الفعالة والتميز في الأنشطة التربوية