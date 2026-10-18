مفيش إعادة وهتخسروا درجات|المدارس تحذر الطلاب من الغياب أثناء امتحانات شهر أكتوبر

أصدرت المدارس تنبيهات عاجلة لجميع طلاب صفوف النقل ، حذرت خلالها من خطورة الغياب أثناء امتحانات شهر أكتوبر 2026

حيث قالت المدارس للطلاب :لابد من الإلتزام بالحضور وعدم التغيب عن المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، فالغياب عن الامتحانات قد يؤثر سلبًا على درجات التقييم وأعمال السنة .

وشددت المدارس أيضا في تنبيهاتها للطلاب على ضرورة أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 لن تعاد للمتغيبين لا يُعاد نهائيًا ، مؤكدة أنه يُمنع منعًا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول داخل المدرسة، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا أثناء امتحانات شهر أكتوبر 2026

كما أكدت المدارس على ضرورة إلتزام الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق ، الالتزام بحسن السلوك والانضباط وعدم إثارة المشكلات خلال امتحانات شهر أكتوبر 2026

امتحانات شهر أكتوبر 2026

وتنطلق اليوم الأحد ، امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، حيث تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026

مقررات امتحانات شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، تستهدف المقررات التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط

درجات امتحانات شهر أكتوبر 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام" ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه