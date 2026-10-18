بدء امتحانات شهر أكتوبر 2026 في المدارس اليوم بدون تعطيل للدراسة

تنطلق اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب صفوف النقل ، حسب الجداول المعلنة في مدارس كل محافظة ، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026

مقررات امتحانات شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، تستهدف المقررات التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط

درجات امتحانات شهر أكتوبر 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات الشهرية مخصص لها درجات في أعمال السنة لطلاب صفوف النقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه في جميع صفوف المرحلة الابتدائية ، يخصص للاختبار الشهري 15 درجة من اجمالي مجموع الطالب الذي يبلغ 100 درجة

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية “الصفين الأول والثاني الإعدادي” ، يخصص أيضا للإختبار الشهري 15% من مجموع الدرجات البالغ 100 درجة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام" ، فيخصص للاختبار الشهري 15% من مجموع الطالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني بكالوريا ، يخصص للتقييم الشهري 20% من مجموعه

هل يتم تعطيل الدراسة خلال امتحانات شهر أكتوبر 2026 ؟

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استمرار اليوم الدراسي بشكل عادي حسب الخطة الدراسية ، مؤكدة أن امحانات شهر أمتوبر لن تخل بنظام اليوم الدراسي وخطط المناهج في المدارس .

وقالت مديريات التربية والتعليم: تخصص فترة واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2026 طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية و وفقا لخطة المنهج المقرر الذي تم تدريسه