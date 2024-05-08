أزمة قبل دوري أبطال إفريقيا| سيناريوهات تأهل الأهلي.. والزمالك يتورط مع بيراميدز

دوري أبطال إفريقيا.. يترقب جماهير الكرة المصرية الإعلان عن أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالنسخة المقبلة، ومع عدم وضوح نهاية بطولة الدوري الممتاز ومعرفة ترتيب الفرق النهائي، ينتظر كافة الجماهير الإعلان عن الفرق المتأهلة للبطولات القارية بفارغ الصبر.

وينتظر جماهير الكرة المصرية، قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمخاطبة نظيره المصري خلال أسابيع قليلة لإرسال أسماء الأندية، ومع تأخير أسماء الأندية بدأ الجميع البحث في القرارات الخاصة ب"كاف" لتحديد السيناريوهات المحتملة لصعود الأندية المشاركة.

سيناريوهات تأهل النادي الأهلي

وعلي الرغم من عدم حسم مصير النادي الأهلي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، فيوجد قرار داخل "كاف" بالفصل الرابع من المادة 12 من لائحة دوري أبطال إفريقيا، ينص على أن الفائز بلقب دوري الأبطال يجب أن يشارك في النسخة التالية من المسابقة.

وذلك بغض النظر عن مركزه في مسابقته المحلية، وبذلك من المتوقع أنه سوف يتأهل النادي الأهلي مباشرة للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، إذا لم ينجح في حصد لقب النسخة الحالية في المواجهة مع فريق الترجي التونسي.

ويوجد سيناريو أخر لمشاركة النادي الأهلي في بطولة النسخة القادمة، في حالة الفشل في حصد لقب دوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، وهو الاعتماد على نتائج الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك وبيراميدز يتورطان

وعلي جانب أخر، يتورط كلًا من نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وذلك بالرجوع إلي قرارات كاف للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، فيسارع كلًا من الزمالك وبيراميدز علي البطاقة الثانية من البطولة.

ووفقًا للفصل الرابع من المادة 5 من لائحة دوري أبطال إفريقيا، فإنه لا يمكن أن يشارك ثلاثة أندية من دولة واحدة في دوري الأبطال، وأن الحد الأقصى هو مشاركة ناديين من دولة واحدة، وفي حالة حصول النادي الأهلي على لقب النسخة الحالية فسيشارك رسميًا بالنسخة المقبلة.

وبذلك يقع نادي الزمالك وبيراميدز في ورطة، والتي تفصلها حسابات التأهل عن بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي لم يحسم بعد وفي انتظار المصير النهائي.

الدوري المصري الممتاز

وتأتي نتائج الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز، حتي الأن، بامتلاك النادي الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة ومبارياته المتبقية بالدور الأول هي 5 مباريات: (فاركو – الداخلية - طلائع الجيش - بيراميدز - مودرن فيوتشر)، ويحتاج المارد الأحمر لتخطي حاجز الـ33 نقطة أي الحصول على 10 نقاط إضافية للتأهل رسميًا.

بينما يمتلك نادي بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة، ومبارياته المتبقية هي مباراتين مع سموحة والأهلي، ويضمن بيراميدز المشاركة في النسخة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا عند جمع نقطتين إضافيتين.

أما عن القلعة البيضاء، فيحتاج نادي الزمالك إلى الفوز في مبارياته المتبقية ليصل إلى النقطة 33، ثم انتظار تعثر الأهلي وبيراميدز أو أحدهما.

مباراة نهائي أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 من مايو الجاري، وتحديدًا في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس في تونس.

بينما تُقام مباراة العودة يوم 25 من مايو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.