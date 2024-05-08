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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

يخلق من الشبه أربعين| حكاية تريند شبيهة نجم الأهلي.. والرواد: "مش عارفينك كده يا إمام عاشور"

شبيهة إمام عاشور
شبيهة إمام عاشور

شبيهة إمام عاشور.. تصدر تريند مختلف من نوعه عبر منصات تواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب تداول فيديو وصور لشبيهة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، والتي اثارت الجدل بشكل كبير بسبب تشابهها الكبير بينها وبين إمام عاشور والذي لم يصدقه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

"إمام عاشور بيتكلم" و"شعرك طول إزاي".. هكذا جاءت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وخاصة عبر منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، عقب انتشار فيديوهات لشابة والتي يوجد بينها وبين نجم النادي الأهلي تشابه كبير في ملامح الوجه.

شبيهة إمام عاشور 

شبيهة إمام عاشور

وتصدر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة "تيك توك" لشابة تدعي ميرنا ممدوح، وهي تتحدث عن حياتها وتقدم بعض المحتويات المختلفة عبر حسابها الرسمي ب"تيك توك".

ليبدأ رواد السوشيال ميديا في ملاحظة مدي التشابه الكبير بين ميرنا ممدوح ولاعب نادي الأهلي إمام عاشور، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي فيديوهات ميرنا ممدوح ووجهوا لها التعليقات كونها اللاعب إمام عاشور، ليتصدر تريند "شبيهة إمام عاشور" حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كان نفسي أكون شبه ست مش راجل

وخرجت الشابة ميرنا ممدوح، في فيديو لها عبر حسابها الشخصي "تيك توك"، تتحدث عن تشبيه رواد السوشيال ميديا لها باللاعب إمام عاشور، وقالت: "طلعت بميك آب قولتولي شبهه، من غير ميك آب شبهه، بفلتر شبهه من غير فلتر شبهه، حطيت فلتر أبيض وأسود لقيتكوا بتقولولي معرفتكش انا كدة يا إمام يا عاشور.. أقسم بالله عرفت إني شبهه ومعترفة إني شبهه".

وتابعت ميرنا ممدوح في فيديو أخر لها: "كدة فعلا الموضوع قلب جد، موضوع يخلق من الشبه أربعين طلع بجد، أنا لقيت واحد من الأربعين، بس كان نفسي أكون شبه ست مش راجل، بدأت أقلق على نفسي والله".

شبيهة إمام عاشور 

عيني اتحطت في شخص تاني

وفي فيديو أخر، كشفت ميرنا ممدوح عن رد فعلها عند رؤيتها صورة اللاعب إمام عاشور لأول مرة، قائلة: "أول مرة شوفته قلت إيه دا، ولأول وهلة حسيت أن دي عيني دي بتاعتي، حاسه أن عيني اتحطت في شخص تاني، سبحان الله".

وفي تصريحات صحفية، كشفت ميرنا ممدوح عن عدم معرفتها باللاعب إمام عاشور، وتعرفت عليه عندما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في التعليق علي مدي تشابههما سويًا، وعقبت: "أنا من زمان بعمل فيديوهات وبشاركها على التيك توك لكن دي أول مرة حد يقولي كده وكمان معرفش مين هو اللاعب ده علشان مش بتابع كورة من زمان".

اتفاجأت بالتريند

و أشارت ميرنا ممدوح، صاحبة ال31 عامًا، أنها تفاجأت بتصدرها التريند بسبب الشبه الذي جمعها باللاعب إمام عاشور، وأوضحت: "هو مفيش شبه كبير بينا لكن العنين والحواجب ممكن وصورتي بالفلتر بتخليني شبهه أكثر".

شبيهة إمام عاشور 

تعليقات رواد السوشيال ميديا

وتصدرت بعض التعليقات الكوميدية من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وعلقوا علي مدي تشابه الشابة ميرنا ممدوح واللاعب إمام عاشور، وجاءت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كالاتي:

- الجول اللي انت جبته في الاسماعيلي حلو أوي يا إمام.
- شعرك طول إزاي يا نجم كدة في يومين.
- زعلان ليه أنت عامل اسيست في الماتش اللي فات مفيش بعد كدة تسلم رجليك.
- إمام عاشور بيتكلم.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

وفي سياق متصل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيرا على حساب نادي الاتحاد السكندري، برباعية مقابل هدف وحيد على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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