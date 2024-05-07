موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً كبيرا على حساب نادي الاتحاد السكندري، برباعية مقابل هدف وحيد على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.