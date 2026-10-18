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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر

موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. تاريخ البداية ورؤية الهلال وعيد الفطر
عبد الفتاح تركي

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر، الموافق لعام 1448 هجريًا، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بينما يظل الموعد الرسمي لبداية الصيام مرتبطًا باستطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية، ومن المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، مع طرح يوم الأربعاء 10 مارس موعدًا بديلًا وفقًا لاختلاف توقيت بداية الشهر وعدد أيامه.

ويتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد شهر رمضان المبارك مع اقتراب الشهر الكريم، استعدادًا لتنظيم مواعيد الصيام والعبادات والعمل والدراسة والتجمعات العائلية، في ظل الاعتماد على الحسابات الفلكية للتعرف على الموعد المتوقع، مع انتظار الإعلان الرسمي الذي يحسم بداية الشهر وفقًا للرؤية الشرعية المعتمدة.

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وتوفر التقديرات الفلكية مؤشرًا مبكرًا يساعد المواطنين على الاستعداد للشهر الكريم، لكنها لا تمثل إعلانًا نهائيًا عن موعد بدء الصيام، إذ تظل الكلمة الأخيرة للجهة المختصة بإعلان نتيجة استطلاع الهلال في مصر.

متى يبدأ شهر رمضان 2027 في مصر فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية الواردة إلى أن بداية شهر رمضان لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن توافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وهو الموعد المتوقع لأول أيام الصيام في مصر، على أن يظل تأكيد بداية الشهر مرتبطًا باستطلاع الهلال وإعلان النتيجة رسميًا.

ويختلف موعد شهر رمضان بالتقويم الميلادي من عام إلى آخر بسبب اعتماد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ يتقدم الشهر الكريم بنحو 10 إلى 11 يومًا سنويًا مقارنة بالتقويم الميلادي، وهو ما يجعل موعده يتغير تدريجيًا من عام إلى آخر.

وتساعد معرفة الموعد الفلكي المتوقع المواطنين على التخطيط المبكر لشؤونهم اليومية والاستعداد للعبادات والتجمعات العائلية، لكنها تظل تقديرات استرشادية إلى حين صدور الإعلان الرسمي بشأن بداية الشهر الكريم.

متى تعلن دار الإفتاء المصرية موعد رمضان 2027 رسميًا؟

تتولى دار الإفتاء المصرية الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان، عقب استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، ثم إعلان نتيجة الرؤية في الموعد المحدد لذلك.

موعد شهر رمضان

وبناءً على ذلك، لا يُعد تحديد يوم الاثنين 8 فبراير 2027 وفق الحسابات الفلكية إعلانًا نهائيًا عن أول أيام الصيام، وإنما يمثل الموعد المتوقع الذي ينتظر المواطنون تأكيده من خلال البيان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية.

ويكتسب الإعلان الرسمي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الراغبين في معرفة الموعد النهائي لبدء الصيام، إذ يضع حدًا للتوقعات المتداولة بشأن بداية الشهر، ويحدد الموعد المعتمد وفق نتيجة استطلاع الهلال.

ولذلك، يُنصح بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية عند اقتراب موعد استطلاع الهلال، وعدم التعامل مع التقديرات الفلكية باعتبارها إعلانًا نهائيًا عن بداية شهر رمضان.

ما موعد عيد الفطر 2027 في مصر؟

تشير التقديرات الواردة إلى احتمال حلول عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، مع طرح يوم الأربعاء 10 مارس موعدًا بديلًا، وفقًا لاختلاف توقيت بداية شهر رمضان وعدد أيامه.

ويرتبط تحديد موعد عيد الفطر بثبوت هلال شهر شوال، الذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان، ولذلك يظل التاريخ النهائي للعيد مرتبطًا بتحديد بداية الشهر الكريم وعدد أيامه، ثم الإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة.

ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، وفقًا لثبوت هلال شهر شوال، وهو ما ينعكس على تحديد موعد عيد الفطر المبارك.

موعد شهر رمضان 2027 وعيد الفطر.. كم يوما متبقيًا على الشهر الكريم؟

ويعني ذلك أن التاريخين الواردين لعيد الفطر يظلان ضمن التقديرات المذكورة، بينما يتحدد الموعد الرسمي وفق ما يُعلن بعد استطلاع الهلال، دون اعتبار أي من التقديرات الفلكية إعلانًا نهائيًا مستقلًا عن الرؤية الشرعية.

كم يومًا متبقيًا على رمضان 2027 في مصر؟

اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2026، يتبقى نحو 113 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان، والموافق 8 فبراير 2027، وفقًا للحسابات الواردة.

ويمنح هذا التوقيت المبكر المواطنين فرصة للتخطيط لالتزاماتهم اليومية ومواعيد العمل والدراسة، والاستعداد للتجمعات العائلية والأنشطة المرتبطة بالشهر الكريم، مع مراعاة أن الموعد المذكور يظل تقديرًا فلكيًا لحين إعلان نتيجة استطلاع الهلال.

كما تساعد متابعة الموعد المتوقع على تنظيم الاستعدادات الشخصية والأسرية للشهر الكريم، خاصة لدى الأسر التي ترغب في ترتيب الالتزامات مسبقًا، مع ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية عند اقتراب موعد بداية رمضان.

هل تحسم الحسابات الفلكية موعد بداية رمضان 2027؟

تساعد الحسابات الفلكية في تحديد الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان، وتوفر مؤشرًا مبكرًا عن التاريخ المحتمل لأول أيام الصيام، لكنها لا تحل محل الإعلان الرسمي عن الرؤية الشرعية في مصر.

وبناءً على التقديرات الواردة، يظل يوم الاثنين 8 فبراير 2027 الموعد الفلكي المتوقع لبداية الشهر الكريم، بينما يتوقف تأكيد الموعد الرسمي على استطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية.

وينطبق الأمر نفسه على موعد عيد الفطر المبارك، إذ ترتبط نهايته الرسمية بثبوت هلال شهر شوال، وهو ما يجعل متابعة البيانات الرسمية ضرورية لمعرفة المواعيد النهائية لبداية رمضان ونهايته.

كيف يستعد المواطنون لشهر رمضان 2027؟

يتيح التعرف على الموعد الفلكي المتوقع لشهر رمضان فرصة لترتيب الالتزامات اليومية ومواعيد العمل والدراسة، إلى جانب التخطيط للتجمعات العائلية والاستعداد للأجواء المرتبطة بالشهر الكريم.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الموعد المتوقع وفق الحسابات الفلكية والموعد الرسمي الذي تعلنه دار الإفتاء المصرية، حتى لا تُعامل التقديرات المبكرة باعتبارها مواعيد نهائية مؤكدة.

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وبذلك، يظل موعد الاثنين 8 فبراير 2027 هو التاريخ المتوقع فلكيًا لبداية رمضان 2027 في مصر وفق المعلومات الواردة، فيما ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي عن نتيجة استطلاع الهلال لحسم موعد أول أيام الصيام، وكذلك تحديد موعد عيد الفطر المبارك.

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