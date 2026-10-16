جماعة عراقية تعلن اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان بحسب التقويم المحمدي

أعلنت جماعة رجل الدين الشيعي العراقي فرقد القزويني، أن اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في إعلان أثار تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاعتماده على ما يسمى "التقويم المحمدي" المرتبط بحركة الشمس، بدلاً من التقويم الهجري القمري المعتمد لدى المسلمين.



ما هو التقويم المحمدي؟



وتداولت منصات التواصل إعلاناً يحدد الجمعة 16 أكتوبر أول أيام رمضان استناداً إلى "التقويم المحمدي"، وهو نظام يختلف كلياً عن التقويم الهجري، وبحسب المنشورات المتداولة، يعتمد هذا التقويم على حركة الشمس ومنازلها، بدلاً من تحري رؤية الهلال، وهو ما يؤدي إلى اختلاف مواعيد الشهور عن التواريخ المعتمدة وفق التقويم الهجري القمري.

ونشرت صفحة تحمل اسم "طلبة السيد فرقد الحسيني القزويني" منشورات تعريفية بالتقويم، ووصفته بأنه تقويم "نجمي شمسي" يبدأ بشهر رمضان، وحددت يوم 16 أكتوبر الجاري موعداً لبداية الشهر.

تواريخ مختلفة للمناسبات الدينية



كما أظهرت منشورات أخرى اعتماد هذا النظام في تدوين التواريخ والمناسبات الدينية، ففي منشور مؤرخ في 12 سبتمبر، ورد أن يوم السبت يوافق الثاني من شعبان لسنة 1405 محمدي، بينما تضمن منشور بتاريخ 13 سبتمبر تهنئة بمناسبة مولد الإمام الحسين، وأشار إلى أن يوم الأحد يوافق الثالث من شعبان في السنة نفسها.

ولم يكن هذا الإعلان الأول من نوعه، إذ نُشر إعلان مشابه في أكتوبر من العام الماضي، ذكر أن اليوم التالي سيكون أول أيام الشهر وفق ما وصفه المنشور بأنه "1404 هجري محمدي".

وذكرت شبكة "تواصل الإخبارية" أن أتباع القزويني وحدهم هم من أعلنوا الموعد، مشيرة إلى أنهم يعتبرون الجمعة أول أيام رمضان وفقاً للتقويم الذي يتبعونه.

من هو فرقد القزويني؟



يُعرف فرقد القزويني بأنه رجل دين شيعي عراقي، ويُشار إليه أيضاً باسم فرقد الحسيني القزويني، وترتبط به جماعة تنشر مواد تتعلق بالتقويم المحمدي، ويرتبط اسم القزويني بأسرة عراقية عُرفت بمكانتها العلمية والأدبية على مدى قرون.

وتشير معلومات منسوبة إلى كتاب "أنساب القبائل العراقية" للسيد مهدي القزويني إلى أن الأسرة عُرفت في مراحل سابقة باسم يرتبط بأجدادها، قبل أن تستقر شهرتها على اسم "القزوينية".

وأعاد تداول الإعلان الأخير تسليط الضوء على التقويم الذي تتبناه جماعة القزويني، وعلى اختلافه الجذري عن التقويم الهجري القمري المعتمد من قبل دور الإفتاء والمرجعيات الإسلامية في تحديد بدايات الشهور والمناسبات الدينية.

