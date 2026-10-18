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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أداء أكثر من عمرة في اليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب

العمرة
العمرة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أداء أكثر من عمرة في اليوم الواحد، موضحًا أنه يجوز للمسلم أداء عمرة أو عمرتين أو ثلاث عمرات أو أكثر خلال السفر نفسه، بحسب قدرته واستطاعته، مع مراعاة الإجراءات المنظمة لأداء المناسك.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، اليوم الأحد، أن العمرة من العبادات الفاضلة والمحببة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد مانع شرعي من تكرارها في اليوم الواحد إذا استطاع المعتمر أداء مناسكها، التي تشمل الإحرام والطواف والسعي ثم التحلل بالحلق أو التقصير.

حكم تكرار العمرة

وأشار إلى أن من أراد الإحرام بعمرة جديدة بعد الانتهاء من عمرته الأولى، فعليه الخروج إلى الحل، مثل مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ثم الإحرام بالعمرة الجديدة.

وأكد أن عدد العمرات التي يمكن أداؤها في اليوم الواحد يرتبط بقدرة الشخص على أداء المناسك، موضحًا أن الحكم الشرعي يجيز تكرارها، مع ضرورة مراعاة الاستطاعة الصحية والبدنية.

وشدد على أن أداء أكثر من عمرة في اليوم الواحد جائز شرعًا لمن استطاع ذلك، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة للمناسك، وعدم تحميل النفس مشقة تفوق قدرتها.
 

الفتوى دار الإفتاء العمرة الإحرام تكرار العمرة

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