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جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: 9 قتـ.لى في انفجار قذائف هاون بمدينة الزاوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: 9 قتـ.لى في انفجار قذائف هاون بمدينة الزاوية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

لقي 9 عناصر من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا مصرعهم، وأصيب آخرون، إثر انفجار قذيفة هاون عيار 82 داخل معسكر للتدريب بمنطقة الحرشة في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، سقوط الضحايا جراء انفجار قاذف هاون خلال تدريبات عسكرية، موضحًا أن الحادث وقع مساء الأحد، عقب صلاة المغرب.

وذكرت مصادر أمنية ليبية أن الانفجار وقع داخل معسكر يضم منتسبين إلى جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أثناء إجراء تدريبات عسكرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد.

ونعى جهاز الإسعاف والطوارئ الضحايا، واصفًا الحادث بأنه «فاجعة أليمة وخسارة موجعة» لمدينة الزاوية.

التهديدات الأمنية في ليبيا ليبيا انفجار قذيفة هاون مدينة الزاوية طرابلس جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي

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