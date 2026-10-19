جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي: 9 قتـ.لى في انفجار قذائف هاون بمدينة الزاوية

لقي 9 عناصر من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا مصرعهم، وأصيب آخرون، إثر انفجار قذيفة هاون عيار 82 داخل معسكر للتدريب بمنطقة الحرشة في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، سقوط الضحايا جراء انفجار قاذف هاون خلال تدريبات عسكرية، موضحًا أن الحادث وقع مساء الأحد، عقب صلاة المغرب.

وذكرت مصادر أمنية ليبية أن الانفجار وقع داخل معسكر يضم منتسبين إلى جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أثناء إجراء تدريبات عسكرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد.

ونعى جهاز الإسعاف والطوارئ الضحايا، واصفًا الحادث بأنه «فاجعة أليمة وخسارة موجعة» لمدينة الزاوية.