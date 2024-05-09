التموين تتسلم أكثر من 2 مليون طن قمح بعد إضافة فترة مسائية

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن متابعته من خلال تقارير لحظية عن نسب التوريد وسداد مستحقات المزارعين أول بأول من خلال لجان الاستلام والفرز والتخزين لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم واستلام قمح بجودة عالية كاشفا ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين إلى 2 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل حتي أليوم وذلك عبر 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية كما أن عمليات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة ب 80 ألف طن في الموسم السابق.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر سابق ، أن الوزارة تستهدف استلام 3.5 مليون طن، وتم تجهيز نقاط إضافية لاستيعاب طاقات تخزينية تصل إلى 5 مليون طن، في حاله زياده نسب التوريد .

كما قرر وزير التموين إضافة فترة مسائية من 8مساء حتي 12 منتصف الليل وذلك في نقاط التجميع التي توفرها بها إنارة.

شهدت نقاط استلام وتجميع القمح إقبالا كبيراً من المزارعين لتوريد المحصول المحلي ، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة للتأكد من نسب التوريد وفقا المساحات المنزرعة.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم المحلي هذا العام أرتفعت به نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلي زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح

وأوضح كمال أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من 2 مليون، منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي، لافتا إلي استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وأشار كمال، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.

وكشفت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية خلال تفقدها صومعة صان الحجر بالمحافظة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين خلال جولة للمركز الاعلامي بالوزارة.

وقامت وكيلة الوزارة بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسؤولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشدداً على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضماناً لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

كما اطلعت وكيلة الوزارة على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، وكشفت عن أن موسم التوريد الحالي عالي جدا من المزارعين حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصوامع بالمحافظة 500 طن حتى اليوم بنسبة 24%من إجمالي توريد جميع محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوريد هذا العام عن العام الماضي وتستهدف استلام 600 ألف طن.

وأضافت أن محافظة الشرقية هي اعلي محافظة في التوريد علي مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن لجان القمح تعمل علي التأكد من سلامة وجودة القمح نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات و‏الرمال، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر توريد أردب.

وأكدت أن وزير التموين قام بالتأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، للتواصل محافظة الشرقية صدراتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً هاماً.

وأكدت عبد الرحمن قيام اللجنة المشكلة من الزراعة والتموين والرقابة وهيئة سلامة الغذاء من التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ولتحديد المورد من القمح ومعرفة القديم من الجديد والمحلي من المستورد للتاكد من عدم وجود اي مخالفات مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش و المرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة و البالغ عددها 47 موقع تخزينى وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة و سليمة المزارعين والموردين الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً ان الدولة لم تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.

وقال رمضان الشحات، المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كشف المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم توريد حتى الآن 25 الف طن قمح محلي بنسبة 50% منذ بدء عمليات توريد المحصول في 15 ابريل الماضي و حتي اليوم و ذلك من محافظات الشرقية و الدقهلية

وأضاف جمال أنه مستهدف استلام 60 الف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية و بورسعيد و هي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر و التي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن قمح للخلية الواحدة، مجهزة بأحدث أجهزة للصيانة الحبوب.

وأضاف كمال أن الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي بسبب التغيرات المناخية وهو ما جعل التوريدات في وقت مبكر هذا العام من المزارعين وزيادة إنتاجية الفدان رفع من زيادة أرقام التوريد.

وأشار إلى أن الصومعة تتواجد بين نقطة تواصل بين أربع محافظات وهى الشرقية وبورسعيد والدقهلية ودمياط وتستقبل نوعي القمح المحلي والمستورد وتتم عمليات الاستلام أو التوزيع من القمح حسب البرنامج التنفيذي حسب خطة الوزارة والشركة .

وأوضح أن محافظة الشرقية تستقبل القمح من خلال الشركة القابضة للصوامع في أربع جهات الأولى صومعة الصالحية بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة صان الحجر 60 الف طن وصومعة 30 الف طن كما توجد ثلاث صوامع حقلية بسعة تخزينية لكل صومعة خمسة آلاف طن بمنيا القمح وطوخ القرموص ونزلة الخيال.