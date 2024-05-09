وزراء الكهرباء والصناعة والبيئة يفتتحون المعرض الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO خلال الفترة من الاثنين 13 مايو إلى الأربعاء 15 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة.

يقام المعرض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة.

ومن المقرر أن يفتتح الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، الدكتور المهندس محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ويشارك في فعاليات الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء نقابة المهندسين المصرية ومجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية “أشري القاهرة”، بالإضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة و”جمعية أشري بيراميدز”.

ويُعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم.

ويأتي المعرض في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم الدور المهم الذي يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف، حيث يضم أكثر من 250 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالي 25 ألف متر مربع للاستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها مصر حالياً، حيث تمثل سوقا ضخما فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحراري والطاقة المتجددة.

يشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من الاستشاريين، وكبرى شركات المقاولات، والمهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي.

وعلى هامش المعرض، يعقد عدد من الندوات حول مستقبل صناعة التبريد واستعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

وتقام أكثر من 20 ورشة عمل مجانية مختلفة في جميع مجالات المعرض تتناول شرحا علميا لجزء من منظومة تكييف الهواء وتأثير تصميم أنظمة التكييف على صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار وضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل أنظمة تكييف الهواء المركزي.

ويقوم هذا القطاع بدور مهم في الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً، خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.

ويستهدف المعرض التصدير في المقام الأول، لذلك تمت دعوة وفود أجنبية للاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

ويضم المعرض هذا العام أكثر من 250 شركة عارضة من كبرى الشركات العاملة بالمجال مثل شركة جونسون كونترولز آرابيا، ايجات، إل جي، فريش، جري، قره إنرجي، روكال، انترناشيونال كول سنتر، بتروكيما، جلاس روك، انفو تك، رانكو كول، الدلتا للإنشاء والتصنيع، الأندلسية، المصرية السويسرية، مارشال، دريك، قسيس، الأنظمة المتطورة، كى فليكس، خضر تراست، الندى، بالإضافة إلى أجنحة وطنية من البحرين والصين وتركيا والهند والإمارات وأوزباكستان وإنجلترا وغيرها.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، خلال دورته المقبلة 20 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.