قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للعام الثاني .. الإيكاو تعلن: المتحدة لتكنولوجيا الطيران الأفضل عالميًا في تطوير التدريب

تكريم الإيكاو لجائزة أفضل مركز تدريب
تكريم الإيكاو لجائزة أفضل مركز تدريب
نورهان خفاجي

في إنجاز دولي جديد يرسخ مكانة الشركات المصرية والعربية في صدارة مشهد الطيران العالمي، أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عن اختيار شركة "المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران" (United ATS) للفوز بجائزة "تطوير التدريب" العالمية لعام 2025، وذلك كأفضل مركز تدريبي نجح في تطوير أكبر عدد من برامج التدريب القياسية (STPs) المعتمدة دولياً.

جاء هذا التتويج الرفيع ضمن فعاليات النسخة السادسة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ (GISS 2026) المنعقدة حالياً في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وشهدت المراسم الرسمية دعوة السيد رضا المدبولي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة "United ATS"، لاعتلاء منصة التكريم لتسلم الجائزة من السيد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة "الإيكاو"، وسط حضور حاشد من قادة وصناع قرار قطاع الطيران من مختلف دول العالم.

ويأتي فوز "المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران" بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، انعكاساً لاستراتيجيتها الطموحة التي بدأت منذ انضمامها لبرنامج TRAINAIR PLUS التابع للإيكاو في عام 2016. حيث استثمرت الشركة بقوة في تأسيس وحدة متطورة لتطوير الحقائب التدريبية (Course Development Unit)، مما أسفر عن تطوير واعتماد 14 برنامجاً تدريبياً قياسياً في مجالات الطيران المختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية، تمت المصادقة عليها جميعاً من قِبل وحدة التدريب العالمي للطيران (GAT) بالمنظمة الدولية.

وعقب تسلمه الجائزة، أعرب السيد رضا المدبولي عن فخره بهذا الاستحقاق قائلاً: “إن الحفاظ على المركز الأول عالمياً للعام الثاني على التوالي هو برهان على كفاءة الكوادر البشرية في United ATS والتزامنا الراسخ بتقديم حلول تدريبية تضاهي أعلى المعايير الدولية. نحن فخورون بالمساهمة في بناء قدرات قطاع الطيران الإقليمي والدولي، ومستمرون في رحلتنا لتقديم أثر ملموس ومستدام في هذه الصناعة الحيوية.”

بهذا الإنجاز، تؤكد "المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران" ريادتها كشريك استراتيجي لمنظمة "الإيكاو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز قدرة المنطقة على إعداد جيل جديد من المتخصصين المؤهلين لمواكبة تحديات مستقبل النقل الجوي.

منظمة الايكاو الايكاو الدولية الطيران المدني المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

