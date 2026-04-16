عمرو وطني : حظر مرور النقل من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا قرار غير مدروس

انتقد النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب، قرار حظر مرور سيارات النقل في القاهرة والجيزة، معتبرًا أنه غير مدروس ويؤثر على طبيعة عمل السائقين.

وقال وطني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن سائقي النقل يعتمدون على العمل خلال الفترة من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا، وهو ما يجعل تطبيق القرار في هذا التوقيت سببًا في تعرضهم لمشكلات مع الجهات المختصة.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القرار بما يراعي ظروف العمل الفعلية لسائقي النقل ويحافظ على انسيابية الحركة دون الإضرار بهم.