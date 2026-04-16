وزير الخارجية يستعرض دور مصر في تهدئة أزمات الشرق الأوسط في حوار مع واشنطن بوست

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حوارًا مطولًا مع صحيفة "واشنطن بوست"، تناول خلاله ركائز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال الحوار الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والإتصالات المكثفة التي تجريها مصر لسرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن محددات الموقف المصري من التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان والسودان.