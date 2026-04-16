وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يستعرض مع البنك الدولي تطور مشروعات البنية التحتية في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، يوم الخميس ١٦ أبريل، مع فاليري ليفكوف نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أوجه التعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجالات البنية التحتية، مؤكداً التطلع إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، وقطاع التعدين والمعادن الحرجة.

كما أشار وزير الخارجية إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الطرق والموانئ والربط الإقليمي والتحول الرقمي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.

كما تناول الوزير الدور المتنامي الذي تضطلع به مصر في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار نقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة في القارة، مؤكداً في هذا السياق انفتاح مصر على تعزيز التعاون الثلاثي مع شركائها ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في دعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية.

من جانبه، أكد د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كما أوضح د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات في البنية التحتية تأتي في صميم خطط التنمية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وتعظيم الموارد الاقتصادية للدولة.

ومن جانبها، أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي بالجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، حيث أثنت على التطور الملحوظ في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدة على تطلع البنك الدولي إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع مصر لدعم أولوياتها التنموية في المرحلة المقبلة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي فاليري ليفكوف نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية البنك الدولي لشؤون البنية التحتية

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

اقتراح للطلاق الآمن

لحماية الأطفال.. آمال إبراهيم تقترح: إلزام الزوجين قبل الطلاق بتوقيع عقد بحقوق الأبناء

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

