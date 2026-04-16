الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل تحت القصف.. اشتعال النار في عدد من السيارات بعد سقوط صاروخ في نهاريا

ناصر السيد

أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس بأن فرق الإنقاذ تستجيب لبلاغ عن سقوط صاروخ في نهاريا، أطلقه حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن النيران اشتعلت في عدد من السيارات نتيجة السقوط، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أصيب شخص بجروح خطيرة جراء أحدث هجوم صاروخي شنه حزب الله على شمال دولة الاحتلال، قبل ساعة ونصف من بدء الهدنة بين لبنان وإسرائيل.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أُطلق نحو عشرة صواريخ باتجاه كرميئيل، تم اعتراض ثمانية منها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. كما أُطلقت خمسة صواريخ أخرى باتجاه نهاريا، تم اعتراض أربعة منها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلنت نجمة داود الحمراء أنها تُعالج شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا في كرميئيل، يُعتقد أنه أصيب بشظايا بعد اعتراض أحد الصواريخ ووصفت حالته بالخطيرة.

وأكد جيش الاحتلال أنه يستعد لتصعيد محتمل لإطلاق حزب الله صواريخه على شمال إسرائيل قبيل وقف إطلاق النار المرتقب، مضيفا أنه حتى الآن، لم تُجرَ أي تغييرات على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين.

