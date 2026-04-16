مكالمة دولية غيّرت حياتي .. محمد ميلاد يكشف كيف أعاده DNA إلى أسرته

كشف محمد ميلاد، المعروف إعلاميًا بـ«إسلام ضحية بنت إبليس»، تفاصيل اللحظة الفارقة التي أعادت له هويته الحقيقية، مؤكدًا أن البداية جاءت عبر اتصال هاتفي مفاجئ من رقم دولي أثناء عمله.

اتصال دولي ينهي الأزمة

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، إنه تلقى اتصالًا في العاشرة صباحًا من شخص أخبره بأنه والده، ما أثار دهشته في البداية، خاصة مع كون الرقم دوليًا.

وأضاف أنه تعامل مع الأمر بحذر في البداية، قائلًا: «استغربت جدًا وقلت له إزاي وأنا موجود في مصر»، إلا أن المتصل أكد له تفاصيل عن مكان ميلاده في العامرية وإقامته في ليبيا، ما دفعهما لاستكمال التواصل.

إجراء تحاليل تحليل الحمض النووي

وأشار إلى أن الشكوك حُسمت عبر إجراء تحاليل تحليل الحمض النووي DNA، والتي أثبتت صحة العلاقة بشكل قاطع، واصفًا تلك اللحظة بأنها نقطة تحول كبرى في حياته بعد سنوات من الغموض والبحث عن الحقيقة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن ما حدث كان بمثابة «نصيب من الله» تحقق في الوقت المناسب، ليبدأ مرحلة جديدة باستعادة هويته والانتماء الحقيقي لأسرته بعد رحلة طويلة من التساؤلات.