بعد 43 عامًا من الغموض.. القصة الكاملة لـ"ابنة إبليس" وإسلام بعد مسلسل "حكاية نرجس"

مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل «حكاية نرجس»، لم يكن المشاهدون وحدهم من استعادوا واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع، بل عاد أيضًا بطل حقيقي من قلب المأساة، يحمل قصة إنسانية مؤلمة لم تُغلق فصولها بعد. إنه إسلام، أحد ضحايا «عزيزة» الشهيرة بلقب “ابنة إبليس”، الذي وجد نفسه مجددًا في دائرة الضوء بعد سنوات طويلة من الغياب.

قصة اختطاف امتدت لسنوات

تعود جذور الحكاية إلى عقود مضت، حين أقدمت «عزيزة السعداوي» على اختطاف عدد من الأطفال نتيجة معاناتها من العقم، لتصنع واقعًا زائفًا لأسرٍ حُرمت من أبنائها، وأطفالٍ نشأوا بعيدًا عن هويتهم الحقيقية.

وكان إسلام واحدًا من هؤلاء، حيث قضى نحو 11 عامًا مع خاطفته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليها. لكن نهاية هذه المرحلة لم تكن بداية لحياة طبيعية، بل بداية رحلة طويلة من التساؤلات والبحث عن الحقيقة.

43 عامًا من البحث عن الجذور

على مدار أكثر من أربعة عقود، لم يتوقف إسلام عن محاولة الوصول إلى عائلته البيولوجية، مدفوعًا برغبة إنسانية بسيطة. سنوات طويلة من الأمل المختلط بالحيرة، جعلته يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي، وهو يتنقل بين احتمالات لا تنتهي.

ومع إعادة إحياء القضية من خلال الدراما، عاد الأمل يطرق بابه من جديد، وسط توقعات بإمكانية الوصول إلى خيط يقوده نحو عائلته الحقيقية.

تحليل DNA.. الأمل الأخير

في تطور جديد، كشف إسلام عن خضوعه لتحليل الحمض النووي (DNA) لمقارنته بإحدى الأسر التي يُحتمل أن تكون عائلته. ومن المنتظر إعلان النتيجة بعد انتهاء عطلة العيد، في لحظة قد تغيّر مسار حياته بالكامل.

ويترقب إسلام هذه النتيجة بشغف وقلق في آنٍ واحد، حيث قال إنه يأمل أن تحمل الأيام المقبلة خبرًا سعيدًا، ينهي سنوات طويلة من الغموض.

بين الحقيقة والشائعات

ورغم تعاطف الكثيرين مع قصته، إلا أن إسلام عبّر عن استيائه الشديد من تداول معلومات غير دقيقة حول حياته، خاصة ما يتعلق بوصوله إلى عائلته قبل صدور نتائج رسمية.

وأكد أن هذه الشائعات تسببت له في أذى نفسي كبير، مشيرًا إلى أن بعض المتابعين يتعاملون مع قصته كـ"ترند"، بينما يعيش هو تفاصيلها بكل ما تحمله من قلق وانتظار.

السوشيال ميديا.. سلاح للتوضيح

في محاولة للسيطرة على السرد المتداول، لجأ إسلام إلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك»، ليحكي قصته بنفسه ويوضح الحقائق للجمهور.

وأوضح أنه بدأ في الظهور عبر مقاطع فيديو وبث مباشر، لتصحيح المعلومات المغلوطة، بعد أن واجه مشكلات متكررة مع إغلاق حساباته على «فيسبوك».

حلم بسيط.. لقاء العائلة

ورغم كل ما مر به، لا يزال حلم إسلام بسيطًا ومباشرًا وهو أن يعثر على أسرته الحقيقية، وأن يعيش لحظة اللقاء التي انتظرها طويلًا.

يقول إسلام إنه لا يبحث فقط عن نفسه، بل يتمنى أيضًا أن يفرح كل من تابع قصته وتعاطف معها، مؤكدًا أن هذه اللحظة ستكون انتصارًا للإنسانية قبل أن تكون انتصارًا شخصيًا.

قصة إسلام ليست مجرد حكاية فردية، بل مرآة لقضية إنسانية أعمق، تكشف كيف يمكن لخطأ واحد أن يغيّر مصائر كاملة. وبين الدراما التي أعادت إحياء القضية، والواقع الذي لا يزال يكتب فصوله، يقف إسلام على أعتاب لحظة فارقة قد تمنحه أخيرًا ما بحث عنه طوال عمره.. الحقيقة والانتماء.