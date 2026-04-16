لمدة 3 أيام..غلق جزئي لكوبري الدقي المعدني لتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام مديرية الطرق والنقل بالجيزة تنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية لكوبري الدقي المعدني بالاتجاه القادم من ميدان الأورمان نحو شارع البطل أحمد عبد العزيز.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الدقي المعدني بالاتجاه المشار إليه على مرحلتين وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى:

لمدة (3) أيام، ابتداءً من الساعة 12:30 صباح يوم الجمعة الموافق 17 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 19 / 4 / 2026، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

المرحلة الثانية:

لمدة (3) أيام، ابتداءً من الساعة 12:30 صباح يوم الجمعة الموافق 24 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 26 / 4 / 2026، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وفي هذا الإطار توضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بترك حارة مرورية لحركة سير المركبات في نفس الاتجاه دون إجراء تحويلات مرورية، بما يضمن استمرار الحركة .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.