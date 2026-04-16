قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد عبده يحتفل بزفاف نجله وسط حضور نجوم الغناء وأغانٍ مخصصة للمناسبة

محمد عبده
محمد عبده
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان محمد عبده للاحتفال بزفاف نجله بدر اليوم 16 أبريل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء من البهجة ومشاركة واسعة من نجوم الوسط الفني.


وشهدت الساعات الماضية تفاعل عدد كبير من نجوم الغناء داخل وخارج المملكة، الذين حرصوا على تهنئة فنان العرب بهذه المناسبة السعيدة، في لفتة تعكس قوة العلاقات التي تجمعه بزملائه في الوسط.


وكشفت شركة روتانا الموسيقية عن استعدادات خاصة للحفل، حيث أهدى النجمان راشد الماجد وماجد المهندس أغنية دويتو بعنوان «تالا وبدر»، من كلمات محمد الغرير وألحان فيصل محمد، احتفالًا بالعروسين.


كما طرح محمد عبده أغنية أخرى بعنوان «احتري»، من كلماته وألحانه، كهدية لنجله، ضمن مجموعة من الأعمال الغنائية التي تم إعدادها خصيصًا لهذه المناسبة.

ألبوم محمد عبده الجديد 

وفي موسم الصيف الماضي، طرح الفنان محمد عبده، ألبوما جديدا له، يحمل اسم أحد سأل عني. 

أغاني محمد عبده 

وكان محمد عبده، طرح أولى أغاني ألبومه الجديد "أحد سأل عني"، الذي يجمعه برمز الكلمة الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، وعبقري اللحن الموسيقار الدكتور طلال، تحت إشراف عام خالد أبو منذر. 

وأغاني محمد عبده، هي: "أحد سأل عني" توزيع أمير عبد المجيد، "قالت قصيدك ليل" توزيع وليد فايد، "يا صاحبي طالت" توزيع عصام الشرايطي، "لليل حارس" توزيع يحيى الموجي، "الشفق" توزيع عصام الشرايطي.

أعمال محمد عبده

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان محمد عبده، الجديد الذي تضمن 7 أغاني، جميعها من ألحان الموسيقار طلال، وهي: 

  • أغنية المدينة، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: يحيى الموجي.
  • أغنيةيا جنة الدنيا، من كلمات: علي مساعد، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنيةبين الوجيه، من كلمات: منادي، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: أمير عبد المجيد.
  • أغنية الله يجازي، من كلمات: محمد بن فطيس، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: سي روس.
  • أغنية أحبك، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: وليد فاي.
  • أغنية أكتب لها حرف، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: سي روس.
  • أغنية خذ فؤادي، من كلمات: أنور المشيري، ألحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي: أمير عبد المجيد.

ويعد هذا الألبوم هو الأول لـ محمد عبده، بعدما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، في شهر مايو الماضي، وابتعد بعدها عن نشاطه الفني بسبب وعكته الصحية. 

أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده هي أغنية كثير اشتقت، التي تم طرحها في 30 يناير 2024، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.


 

